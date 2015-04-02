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Сенсация Сенсация
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Scoop Сенсация 2006 / США / Великобритания
7.2 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Отзывы о фильме «Сенсация»

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Maks 2 апреля 2015, 12:51
Фильм просто супер. Очень обаятельный. Актёры превосходные, правда порой Йохи казалась не на своём месте. Вуди Аллен зажигал суперскими шутками типа "Я не знаю, что ты куришь, но через границу лучше не вези"! ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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