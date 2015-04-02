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Сенсация
Отзывы о фильме «Сенсация»
Scoop
Сенсация
2006 / США / Великобритания
7.2
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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Maks
2 апреля 2015, 12:51
Фильм просто супер. Очень обаятельный. Актёры превосходные, правда порой Йохи казалась не на своём месте. Вуди Аллен зажигал суперскими шутками типа "Я не знаю, что ты куришь, но через границу лучше не вези"! ✊
2 апреля 2015, 12:51
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