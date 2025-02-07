Театр имени Галиасгара Камала в Казани: о традициях, ярких постановках и переезде

История колоритного драматического татарского искусства началась с театра имени Галиасгара Камала (ТГАТ) — это старейший национальный театр в России. Его основатели первыми начали ставить постановки на родном языке для широкой публики. С XIX века и до наших дней в театре произошло множество преобразований, но его главная миссия остается неизменной и сегодня — сохранять и развивать татарскую культуру, переосмысляя собственную идентичность.

Истоки татарского театрального искусства

Элементы драматического искусства зародились в народных играх и обрядах. Однако на протяжении многих веков театральное искусство Татарстана не получало развития, в первую очередь из-за различных религиозных и социальных ограничений.

Все изменилось в XIX веке, когда повсеместно на территории Российского государства возрос интерес к просвещению. Появились первые газеты и журналы на татарском языке, где печатали литературные эксперименты драматургов. Авторы стали обращаться к традиционным для татарской культуры сюжетам, а кто-то даже брался за перевод знаменитых произведений со всего мира на татарский. Местная интеллигенция начала неутомимо скупать билеты на спектакли гастролирующих театров, а после — обсуждать постановки за чашечкой кофе. В этот момент и появился запрос на театр, который бы отражал особенности татарской культуры, был понятен и близок публике.

Творческое и активное молодое поколение стало организовывать любительские театры в школах и при различных организациях. 22 декабря 1906 года впервые были сыграны спектакли на татарском языке.

Для первого показа артисты выбрали два произведения, переведенных на татарский с турецкого: пьесу «Жалкое дитя» Намика Кемаля и комедию «Горе от любви». До революции все постановки были двухчастными — сначала играли серьезный и глубокий драматический спектакль, а после, для приятного послевкусия, показывали одноактную пьесу без особой смысловой нагрузки.

«Сайяр» — как появилась первая профессиональная татарская труппа

Первую профессиональную театральную команду в татарстане сформировал Ильяс Кудашев-Ашказарский. Их первым спектаклем стала комедия А. Островского «В чужом пиру похмелье». С этой постановкой артисты отправились на гастроли и жители разных регионов страны впервые смогли увидеть постановку на татарском.

В 1907 году ряды артистов труппы пополнила Сахибжамал Гиззатуллина-Волжская — она стала первой женщиной во всем мусульманском мире, взошедшей на театральную сцену.

К 1908 году о команде молодых, амбициозных театралов знали и говорили все поклонники театра, а у труппы наконец-то появилось название — «Сайяр», что в переводе означает «Передвижник». Многие артисты и режиссеры, начинавшие свой путь в рядах “передвижников”, набравшись опыта, сформировали свои авторские театры или отправились в другие республики, чтобы поделиться опытом в создании и развитии национального театра.

Как менялся татарский театр в советские годы

Во время Гражданской войны многие артисты театра покинули Казань, а кто-то навсегда ушел со сцены, но труппа «Сайяр» продолжала существовать силами энтузиастов.

В 1922 году из трупп «Сайяр», «Нур» («Луч»; основана С. Гиззатуллиной-Волжской) и комсомольских-молодежных бригад был организован «Первый государственный показательный драматический татарский театр имени Красного Октября».

Руководил театром ученик Габдуллы Кариева — Карим Тинчурин: режиссер, драматург и педагог. Он пригласил в Казань артистов из разных городов Татарстана, Сибири, Нижнего Поволжья и других регионов.

В 1923 году в Казани открыли первый в регионе театральный техникум, где стали преподавать ведущие артисты театра. И уже через три года первые дипломированные артисты колледжа пополнили ряды театра «Красного Октября».

В 1939 году театру присвоили имя Галиасгара Камала — одного из крупнейших татарских драматургов.

Во время Великой Отечественной войны театр не переставал работать над новыми постановками и поддерживать дух народа. В послевоенные годы театр начал новую веху своего развития, осмысляя национальную татарскую идентичность в рамках советской культуры.

В конце шестидесятых в камаловском театре в очередной раз пошли на эксперимент — стали показывать спектакли с синхронным переводом с татарского на русский. В то время появилась забавная шутка о том, что зрители этого театра смеются дважды: сначала те, кто знает татарский, а все русскоговорящие сразу после.

Сейчас в казанском театре Камала спектакли идут на татарском, но с синхронным переводом на русский и английский языки.

Эпоха Марселя Салимжанова — новый этап в развитии татарского театра

Марсель Салимжанов был художественным руководителем камаловского театра в сложные для страны годы, когда, казалось бы, людям было не до театра. Однако именно при нем в очередь за билетами выстраивались те, кто обычно проходил мимо театров, выбирая другой досуг. Марсель Хакимович вывел татарский театр на новый уровень, он уделял большое внимание эстетике спектаклей, игре артистов и психологической глубине персонажей. У него был особый подход к выбору пьес, он чувствовал запрос зрителя и отыскивал интересные произведения близкие татарскому народу. Он считал, что драматургия Шекспира для казанской публики не близка, а вот Чехов и Куприн откликнутся каждому.

Молодые режиссеры и артисты его боялись, но вовсе не из-за строгости, а из страха разочаровать и не оправдать ожидания.

За время работы в театре Марсель Хакимович поставил более сотни спектаклей, многие из которых вошли в золотой фонд татарской театральной традиции. Да и самого М. Салимжанова считали национальным достоянием.

В 1979 году М. Салимжанову вручили Государственную премии РСФСР имени К. Станиславского, а 1984 году М. Салимжанов удостоили звания народного артиста СССР. В 2004 году именем Марселя Салимжанова назвали одну из центральных улиц Казани.

ТГАТ им. Г. Камала готовится к переезду

С 1986 года татарский государственный театр имени Галиасгара Камала находится на улице Татарстан, 1. Однако артистам стало тесно в стенах этого здания: постоянно растущей труппе не хватает пространства для репетиций, да и оборудование сцен за 35 лет активного использования износилось и устарело.

В июле 2021 года был объявлен конкурс на разработку концепции нового здания театра. К строительству приступили в 2023 и уже свой 120-й театральный сезон артисты откроют на новом месте. Новое здание театра Камала возвели на берегу живописного озера Кабан.

В четырех залах театра Камала создали разную атмосферу, чтобы реализовывать творческие задумки:

• Восточный зал: Его главная особенность — круглая сцена на которую падает солнечный свет. Одна из стен в пространстве подвижная, если ее сдвинуть, то откроется вид на озеро, что в прямом смысле расширяет горизонты для творчества;

• Универсальный зал: Сцена, которая легко трансформируется под любые задачи. Архитекторам хотелось создать в этом пространстве атмосферу татарской юрты и потому в оформлении можно заметить традиционные узоры с ковров и тканей. • Большой зал: Пространстве легко трансформировать благодаря системе подъемников и подвижных сидений. Здесь можно будут смотреться и звучать, как классическая драматическая постановка, так и мюзикл. • Камерный зал: Уютное пространство на 61 место. Идеально подойдет для моноспектаклей, читок авторских пьес и других постановок для самой избирательной публики.

Новое здание театра Камала станет эпицентром события для всех, кто хочет развивать татарскую культуру: в большом, современном и светлом пространстве найдется место для выставок, творческих вечеров, форумов и фестивалей.

Парк вокруг нового здания театра станет местом притяжения для горожан и туристов: на его территории расположены амфитеатр, площадка для разных уличных представлений, сад с удобными зонами отдыха. Когда откроют новый театр Камала? Точная дата открытия пока неизвестна, но уже можно посетить новое здание театра Камала с экскурсией. Новое здание театра Камала расположено на ул. Хади Такташа, 74.

Какой спектакль выбрать в театре имени Камала в Казани

В театре Камала каждый найдет для себя интересный спектакль. В репертуаре множество классических произведений татарских драматургов, например «Банкрот» Галиасгара Камала или «Голубая шаль» Карима Тинчурина. Также команда театра не упускает из виду и произведения современных молодых авторов, например, такие как «Кичер мине, әнкәй» (Прости меня, мама) Туфана Миннуллина.

Вот несколько постановок, которые стоит увидеть, чтобы почувствовать особенности татарской культуры:

• Зәңгәр шәл / Голубая шаль

Спектакль «Голубая шаль» — одна из визитных карточек театра Камала в Казани. Главная в этой истории, конечно же, любовь. Но важное отличие этого спектакля от многих других в том, что зрители — активные участники процесса. Постановку можно смотреть бесчисленное количество раз, потому что восприятие истории будет зависеть от соседей по зрительному залу.

• Әтәч менгән читәнгә / Взлетел петух на плетень

Постановка «Взлетел петух на плетень» была создана к девяностолетию драматурга, автора пьесы Аяза Гилязова. Однако сценический текст рождался в процессе репетиций: очень уж запутанным и сумбурным получился спектакль, если идти по классической схеме декламаций слово в слово. Артисты преподносят слова персонажей так, будто это их личные истории, рассказанные другу в сумраке на кухне, пока на плите остывает чайник.

• Мәхәббәт FM / Мэхэббэт FM

Он просто DJ на радио… а она звукорежиссер. История служебного романа, искры которого мелькают между главными героям во время перерыва на кофе, похода на вечеринках и в пространстве лаунж-баров.

Спектакль «Мэхэббэт FM» — это легкая комедия, которая будет актуальна для молодых зрителей, а более взрослой аудитории подарит приятные воспоминания о первой любви.

Одна из главных задач театра Камала в Казани сегодня — сделать погружение в традиционную татарскую культуру интересным для новой, молодой аудитории, через эксперименты с современными формами театрального искусства.

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