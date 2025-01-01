Спектакль Чайка

Ирония судьбы в хрестоматийной пьесе А. П. Чехова

Как много любви… Что может быть больнее и язвительнее, чем насмешка самой судьбы, чем ирония жизни — когда каждый влюблен не в того? Магическое озеро притягивает всех, манит и не дает покоя.

Драмы на берегу озера

На его берегу разыгрываются драмы более страшные, чем на сцене. Каждый из живущих в усадьбе мечтает о счастье, но оно недостижимо для них.

Мелодии боли и разочарования

Лирические мелодии романсов, в которые врываются жесткие звуки ударных. Любовь, разбитая разочарованием, боль, которую невозможно забыть и успокоить.