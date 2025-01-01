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Чайка
Билеты от 1000₽
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Спектакль Чайка

Постановка
Театр на Юго-Западе 12+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Ирония судьбы в хрестоматийной пьесе А. П. Чехова

Как много любви… Что может быть больнее и язвительнее, чем насмешка самой судьбы, чем ирония жизни — когда каждый влюблен не в того? Магическое озеро притягивает всех, манит и не дает покоя.

Драмы на берегу озера

На его берегу разыгрываются драмы более страшные, чем на сцене. Каждый из живущих в усадьбе мечтает о счастье, но оно недостижимо для них.

Мелодии боли и разочарования

Лирические мелодии романсов, в которые врываются жесткие звуки ударных. Любовь, разбитая разочарованием, боль, которую невозможно забыть и успокоить.

 

Режиссер
Валерий Белякович
В ролях
Карина Дымонт
Егор Кучкаров
Игорь Степашин
Сергей Бородинов
Людмила Лазарева

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
9 октября
Театр на Юго-Западе Москва, просп. Вернадского, 125
19:00 от 1000 ₽

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