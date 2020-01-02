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Доходное место
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Спектакль Доходное место

Постановка
Театр Сатиры 16+
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Премьера комедии «Доходное место» в Театре Сатиры

Сюжет комедии «Доходное место» разворачивается вокруг истории амбициозного идеалиста, чиновника Жадова. Его главный жизненный ориентир — честность. Однако именно эта принципиальность становится причиной конфликта с другими персонажами пьесы.

О главном герое

Жадов — молодой человек, стремящийся к идеалам и справедливости. Его внутренние конфликты и противоречия показывают, как трудно сохранить свои ценности в мире, полном коррупции и лицемерия.

Темы и идеи

Комедия затрагивает важные темы, такие как моральные принципы, общественное давление и борьба за идеалы. Спектакль заставляет задуматься о том, насколько сложно оставаться честным в условиях, когда большинство выбирает путь легких решений.

Факты о спектакле

  • Автор: Александр Островский, один из классиков русской dramaturgии.
  • Жанр: Комедия, которая сочетает в себе элементы сатиры и социальной критики.
  • Премьера: Пьеса была впервые поставлена в 1876 году и с тех пор не теряет актуальности.

Не упустите возможность увидеть эту увлекательную комедию, которая заставит вас задуматься о нравственности и человеческих ценностях!

Режиссер
Антон Непомнящий
В ролях
Евгений Герасимов
Евгений Герасимов
Майя Горбань
Майя Горбань
Артем Минин
Кирилл Анисимов
Сергей Шнырев
Сергей Шнырев

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
2 сентября
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
19:00 от 600 ₽
18 сентября
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
19:00 от 600 ₽
10 октября
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
19:00 от 600 ₽
19 октября
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
19:00 от 600 ₽
13 ноября
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
19:00 от 600 ₽
28 ноября
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
19:00 от 600 ₽
14 декабря
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
19:00 от 600 ₽
25 декабря
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
19:00 от 600 ₽

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