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Мәхәббәт FM/Мэхэббэт FM
Киноафиша Мәхәббәт FM/Мэхэббэт FM

Спектакль Мәхәббәт FM/Мэхэббэт FM

Комедия про любовь к радио
Постановка
Татарский театр им. Камала 12+
Продолжительность 2 часа 40 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О спектакле

Новая эстрадно-джазовая комедия Ильгиза Зайниева

«Они работают на радио. Он — диджей, она — звукорежиссер. Они любят друг друга, но мучительно долго идут к осознанию своих чувств». Именно эта интрига лежит в основе новой эстрадно-джазовой комедии Ильгиза Зайниева. Спектакль обещает подарить зрителям остроумные диалоги и сцены, выполненные в духе Тарантино, но без характерного для его работ насилия.

Поиск любви в современном мире

Не только главные герои ищут любовь. Другие персонажи тоже стремятся к своим чувствам, и как именно они найдут счастье, с интересом узнают зрители. Эта история о том, как сложно разобраться в своих эмоциях на фоне стремительного ритма жизни.

Юмор и стиль жизни

Спектакль рассчитан на молодежную аудиторию и включает в себя не только песни и юмор, но и пародии на повседневные ситуации. Атмосфера, передаваемая на сцене, словно вольный ветер, ворвавшийся с казанских улиц, кафешек, лаунж-баров и дискотек, создает уникальную атмосферу, близкую каждому зрителю.

Не упустите возможность погрузиться в этот захватывающий мир, где каждая шутка и каждая песня — это шаг к пониманию себя и окружающих!

Режиссер
Ильгиз Зайниев
В ролях
Эмиль Талипов
Гульчачак Гайфетдинова
Ирек Кашапов
Ми­ляу­ша Шай­хут­ди­но­ва
Алмаз Сабирзянов

Фотографии

Мәхәббәт FM/Мэхэббэт FM Мәхәббәт FM/Мэхэббэт FM Мәхәббәт FM/Мэхэббэт FM Мәхәббәт FM/Мэхэббэт FM Мәхәббәт FM/Мэхэббэт FM Мәхәббәт FM/Мэхэббэт FM Мәхәббәт FM/Мэхэббэт FM Мәхәббәт FM/Мэхэббэт FM Мәхәббәт FM/Мэхэббэт FM Мәхәббәт FM/Мэхэббэт FM Мәхәббәт FM/Мэхэббэт FM Мәхәббәт FM/Мэхэббэт FM Мәхәббәт FM/Мэхэббэт FM Мәхәббәт FM/Мэхэббэт FM
Новости
Театр имени Галиасгара Камала в Казани: о традициях, ярких постановках и переезде
Театр имени Галиасгара Камала в Казани: о традициях, ярких постановках и переезде История колоритного драматического татарского искусства началась с театра имени Галиасгара Камала (ТГАТ) — это старейший национальный театр в России. Его основатели первыми начали ставить постановки на родном языке для широкой публики. С XIX века и до наших дней в театре произошло множество преобразований, но его главная миссия остается неизменной и сегодня — сохранять и развивать татарскую культуру, переосмысляя собственную идентичность.  
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7 февраля 2025 07:00
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