Новая эстрадно-джазовая комедия Ильгиза Зайниева

«Они работают на радио. Он — диджей, она — звукорежиссер. Они любят друг друга, но мучительно долго идут к осознанию своих чувств». Именно эта интрига лежит в основе новой эстрадно-джазовой комедии Ильгиза Зайниева. Спектакль обещает подарить зрителям остроумные диалоги и сцены, выполненные в духе Тарантино, но без характерного для его работ насилия.

Поиск любви в современном мире

Не только главные герои ищут любовь. Другие персонажи тоже стремятся к своим чувствам, и как именно они найдут счастье, с интересом узнают зрители. Эта история о том, как сложно разобраться в своих эмоциях на фоне стремительного ритма жизни.

Юмор и стиль жизни

Спектакль рассчитан на молодежную аудиторию и включает в себя не только песни и юмор, но и пародии на повседневные ситуации. Атмосфера, передаваемая на сцене, словно вольный ветер, ворвавшийся с казанских улиц, кафешек, лаунж-баров и дискотек, создает уникальную атмосферу, близкую каждому зрителю.

Не упустите возможность погрузиться в этот захватывающий мир, где каждая шутка и каждая песня — это шаг к пониманию себя и окружающих!