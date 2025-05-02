История Башкирского театра драмы имени М. Гафури: место, где живет душа народа

Башкирский академический театр драмы имени Мажита Гафури — это живая хроника судьбы народа. За более чем столетие он стал сокровищницей культуры, от первых спектаклей в Стерлитамаке до триумфальных гастролей по всему миру театр проносит свет башкирского искусства.

Краткий экскурс в историю театра в Башкортостане

Дебютным драматическим спектаклем в Башкирии была постановка, срежиссированная поляками. Произошло это примерно двести лет назад — уфимцы посмотрели оперетту «Пан Бронислав».

Жил спектакль совсем недолго. Дело в том, что поляки-создатели были ссыльными, да и играли на своем родном языке. Им попросту запретили играть.

Первая сцена города располагалась в доме воеводы. Выступали на ней гастролеры из соседних регионов, приезжали известные антрепренеры — Соколова, Иванова. Заезжали гости и издалека, несколько раз уфимцы встретили артистов из Германии.

К началу XIX века в Башкортостане образовалось несколько любительских коллективов. К концу столетия они объединились в Общество любителей пения, музыки и драмы.

Несколько раз в Уфе возводили здания для театров, но строили их из дерева. Жили они недолго — горели. Но любители искусства не сдавались, находили для постановок подходящие локации. Все что им было нужно — небольшой подиум, да возможность натянуть кулисы. Ставили Горького, Островского, Гоголя.

Однако профессионального театра — с собственным “домом”, режиссером и постоянной труппой долго не было. Самые талантливые артисты из любительских коллективов надолго не задерживались — покидали город ради творческого развития.

Отсчет профессиональной театральной жизни в Башкирии ведут с первой четверти XX века, когда сформировался театр, который ныне носит имя великого башкирского поэта Мажита Гафури.

История становления Башкирского драматического театра имени Мажита Гафури

Сегодня, чтобы побывать на постановках Башкирского академического театра драмы имени Мажита Гафури нужно приехать в Уфу. Однако появился он совсем в другом городе.

В 1919 в Стерлитамаке, пока еще разрозненный, но очень творческий коллектив присоединился к артистам-красноармейцам. Через несколько лет после первой премьеры команда перебралась в Уфу, пополнив ряды местного показательного театра, тем самым обретя новые творческие силы и возможности для роста.

Это была труппа, которая любила “путешествовать” — в структуре действовал Передвижной театр, который, разносил искусство по самым дальним уголкам республики. Так коллектив быстро стал известным и нашел своего зрителя.

Настоящее признание пришло в 1935 году, когда театру был присвоен статус академического — это стало свидетельством зрелости и высокого уровня башкирского искусства.

На протяжении всей своей долгой и многослойной истории театр развивался не в одной плоскости, а сразу в четырех — башкирская драматургия, отечественная классика, западный канон и современные пьесы со всего мира. Благодаря этому сплетению культурных нитей, появился коллектив, постановки которого, будто яркие, уникальные и живые полотна.

География театра — не только Башкортостан. Гастрольные маршруты простирались от Казани до Москвы, от Челябинска до Оренбурга, и дальше, дальше — за пределы России: Венгрия, Турция, Китай и другие страны.

Но гастроли — не единственная форма движения. Это театр, который не боится экспериментировать. Он рискован, смел, свободен. Его спектакли становятся участниками и триумфаторами крупнейших театральных фестивалей.

Так, участие в «Золотой Маске» стало не эпизодом, а частью биографии. Зрители всей страны могли видеть уникальное искусство с башкирским колоритом.

В 2018 театр был удостоен Государственной премии им. Волкова. Все потому, что он стал кладовой башкирских традиций и эпоса, лексики и национальной идентичности.

Сегодня театр им. Гафури — главный в Башкирии.

Почему Башкирский театр драмы носит имя Мажита Гафури

Мажит Гафури – Народный поэт Башкирии. Его тексты отражали взгляды народа, который в начале XX века стремился к переменам и обновлению.

Поэт родился в 1880 в башкирском селе, в многодетной семье. Гамдельмажит — полное имя поэта — был младшим из пяти детей. В начальной мусульманской школе он все схватывал на лету, окончил ее экстерном и уже ребенком помогал осваивать науки другим деревенским ребятам.

Родителей не стало, когда Мажит был еще подростком. Он стремился к знаниям, но на учебу и жизнь в крупных городах у осиротевшего мальчика не было средств. Тогда он ушел в другое село, где была средняя школа.

Свое первое стихотворение Гафури публикует в 22 года — не ода, не признание в любви к природе или девушке, а язвительное произведение, в котором он высмеивает закостенелость системы духовного образования. «Шакирдам ишана» — критика медресе (мусульманской школы), места, где, по его словам, ученики были обязаны боготворить своих наставников. Этот вызов стоил ему места в школе, но открыл путь к настоящей литературной свободе.

Он не стал спорить, ушел и вскоре опубликовал свое новое произведение — «Сибирская железная дорога». Этой поэмой Мажит обозначил себя, как просветителя. В строках он обращался к своему народу, просил направить взгляд в сторону современного мира и начать движение к переменам.

Позже были гонения и революции, поэту пришлось скрываться в Казахстане, но он не продолжал писать и не предавал себя.

С приходом Октябрьской революции его тексты преображаются: в них звучит ликование, надежда, вера в возможность выбора пути.

В 1923 году за вклад в литературу и сохранение культурного кода нации ему присваивают почетное звание Народного поэта Башкирской АССР.

Поэту подарили дом в Уфе, где он жил и творил. Сегодня в этом доме, который находится в десяти минутах ходьбы от драматического театра, расположен музей, хранящий память о поэте.

Мажита Гафури не стало в 1934, он не смог победить туберкулез.

Зимой 1970 партийные и культурные органы приняли решение: имя Мажита Гафури будет носить главный драматический театр Башкирии.

Репертуар Башкирского театра драмы имени Мажита Гафури

Башкирская театральная традиция уходит корнями в седую древность: к обрядовым играм, народным сказкам, мифам. Театр им. Гафури отдает дань традициям, но не задерживается лишь в этих рамках.

На сегодняшний день в репертуаре более пятидесяти постановок. Это не просто набор пьес, а палитра эпох, мировоззрений и авторских голосов. От Мустая Карима до Софокла, от Булгакова до Яануса Кивиряхка — театр затрагивает самые разные темы, смыслы и проблемы.

В этом театре традиция вступает в диалог с новизной, национальная поэтика сталкивается с западной сюжетностью, а драматургия ХХI века пересекается с мифом.

Четыре осевых направления — классика башкирская, русская, зарубежная и современная отечественная пьеса — основа репертуара.

Жанровая палитра очень разнообразна — от детских сказок, до сложных драматических пьес, между ними неожиданно может возникнуть психологический триллер или эксперимент, созданный здесь и сейчас.

Из наиболее интересных постановок, которые полюбились зрителям можно отметить следующие:

«Заятуляк и Хыухылыу» — семейная сага, проникнутая духом эпоса, где любовь и легенда, озерная гладь и человеческая жертва сливаются в метафору судьбы. Спектакль создан по повести М. Гафури, написанной по мотивам башкирского эпоса.

— семейная сага, проникнутая духом эпоса, где любовь и легенда, озерная гладь и человеческая жертва сливаются в метафору судьбы. Спектакль создан по повести М. Гафури, написанной по мотивам башкирского эпоса. «Мы… хранители» — это вербатим, документальный нерв. Технология эффекта присутствия не столько вовлекает зрителя, сколько растворяет границу восприятия театра. В постановке слышны голоса, заранее записанные создателями. Они звучат где-то изнутри, будто эхо или мысли в сознании.

— это вербатим, документальный нерв. Технология эффекта присутствия не столько вовлекает зрителя, сколько растворяет границу восприятия театра. В постановке слышны голоса, заранее записанные создателями. Они звучат где-то изнутри, будто эхо или мысли в сознании. «Внутри меня цунами» — уникальный опыт, потому что историю создали подростки города, которые решили попробовать себя в роли драматургов. Это всплеск правды, зафиксированной непрофессионалами, а потому — особенно искренней.

— уникальный опыт, потому что историю создали подростки города, которые решили попробовать себя в роли драматургов. Это всплеск правды, зафиксированной непрофессионалами, а потому — особенно искренней. «УРАЛ Батыр» — самый объемный и известный башкирский эпос в стихах. Это не инсценировка, а почти ритуал.

Здание театра в Уфе находится на уллице Заки Валиди, 34, но увидеть спектакли этого театра можно и в иных городах. Артисты довольно часто гастролируют и участвуют в театральных форумах.

Все спектакли театра драмы им. М. Гафури идут на башкирском языке, но можно воспользоваться наушниками с синхронным переводом.

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