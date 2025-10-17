От крепостного до академического: история Нижегородского театра драмы им. Горького

Всё началось с деревянного дома в деревушке и группы крепостных артистов. Сегодня, спустя почти 200 лет, Нижегородский театр драмы имени Горького — признанный центр искусства.

Пожары, пустые залы, смена “власти” и творческого обличия. Этот театр переживал самые разные времена, но выстоял в борьбе за своего зрителя и право играть. Киноафиша рассказывает историю одной из древнейших сцен страны.

Как появился Нижегородский театр драмы

История этого театра началась более двухсот лет назад. Тогда, в 1793, из Москвы в Нижний Новгород приехал князь Николай Шаховский. Кто же он такой? До переезда Шаховский служил при армии, откуда ушёл в отставку в звании полковника. Происходил он из небольшого, но знатного рода и был помещиком Нижегородской губернии: владел землями, где жили и работали примерно четыре сотни крепостных крестьян. Земли его занимали территорию трёх деревень: Беляево, Надёжино, Юсупово. Последнюю — любил больше прочих, проводил там с семьёй каждое лето и, к своим 45-и годам решил перебраться туда насовсем.

Столичные жители, привыкшие к искусству, не желали отказываться от культурного досуга. Так на территории шаховского имения появился крепостной театр, артистами которого стали крестьяне. Они пели, танцевали, шили себе костюмы и разучивали роли. Первым спектаклем, который сыграли на этой провинциальной сцене, стала комедия «Выбор Гувернера» по Фонвизину. И пусть эта постановка не отличалась высокохудожественностью, но о театре заговорили — посмотреть и оценить съезжались отовсюду.

Сначало залы заполняли дворянские семьи, позже потянулись в кресла и купцы — чем старше и опытнее становился театр, тем богаче были его зрители. Сцена располагалась в некогда княжеском доме, который Шаховский специально приказал перестроить под нужды искусства. Это было небольшое (по меркам театров) деревянное здание, с обветшавшими ставнями и поскрипывающими половицами. С развитием театра и совершенствованием талантов артистов этого зала стало не хватать. К 1811 было построено новое здание — средства для него собрали знатные поклонники шаховского театра. К тому моменту в труппе театра была уже почти сотня человек.

В течение 26 лет Николай Григорьевич вкладывал средства и силы в развитие своего театра: он сам подбирал пьесы и редактировал их, уважал классику и не признавал самостоятельность. Для репертуара он выбирал в основном те же пьесы, что ставили в столице: Сумарокова, переводы Шекспира и Кальдерона. Его артисты играли и оперу, и драму и даже балет.

Когда князя не стало, театр перешёл в руки его жены и двоюродного брата. Наследники не питали такой любви к искусству и всячески ущемляли крепостных артистов, которым и прежде было не сладко. Последней каплей стало решение перестать зимой отапливать театр, чтобы сэкономить деньги.

Спасли нижегородскую сцену предприимчивые любители драматического искусства: Иван Распутин и Михаил Климов. Они были деловыми людьми и понимали, что театр, который уже знают и любят, может принести немалые деньги, если всё делать по уму. Мужчины выкупили театр и всё, что к нему относилось. Артистов тоже выкупили и с каждым подписали договор — вольная для всех, кро прослужит десять лет их театру. Климов довольно быстро отошёл от дел и Распутин правил сценой единолично. Он перевёл артистов на (мизерное, но) жалованье — они получали не больше 250 рублей в год. При этом сам “хозяин” зарабатывал на театре в среднем 20 тысяч за год. Через 10 лет под управлением Распутина крестьяне получили свои вольные: кто-то уехал в другие города — многие театры хотели заполучить в труппу артистов из уже прославленной труппы. Те же, кто остался на родной сцене, требовали прибавки к зарплате. Чтобы удержать в театре одну их лучших артисток — Анну Вышеславцеву — пришлось поднять ей жалование до трёх тысяч.

Быстрое увеличение расходов привело к тому, что Распутин в итоге оставил театр. Новым владельцем сцены стал актёр из Москвы Владимир Живокини, но и он передал театр в управление брату, а сам лишь иногда приезжал с гастролями. Позже сценой владели разные антрепренёры, но смена творческих векторов и политики театра не шли ему на пользу — артисты покидали Новгород, зрители выбирали себе другие занятия. Залы были полны лишь в редкие дни гастролей. В этой постоянной смене владельцев и состава труппы было позабыто главное — контролировать состояние здания театра. В 1853 деревянные стены за считанные минуты превратилось в пепел вместе со всеми костюмами и декорациями.

Восставший из пепла: как происходило возрождение Нижегородского театра им. Горького

Устроить новый театр было делом затратным, а потому сложным. Однако уже через два года местная труппа (всё, что от неё осталось) и гастролирующие артисты обрели новую площадку для показов. Сцену организовали в доме местного купца Петра Бугрова. Но дела шли плохо — не было лидера, который наладил бы работу театра. В итоге здание, которое тоже несколько раз было охвачено пожаром, передали под Городскую думу. Позже снова вернули театру.

Дом Бугрова, на втором этаже располагался театр. Начало 1890-х, фото М. Дмитриева

Абсолютно новое здание театра предложил построить внук Бугрова — Николай Александрович. На его религиозный взгляд, здание, которое горело уже не подходило для этих целей. Проект нового сооружения поручили Виктору Шрётеру — архитектору, создавшему чертежи главных императорских театров. За основу Шрётер взял популярный в те годы во Франции стиль — эклектику. Театр живёт там по сей день. На официальном сайте доступен виртуальный тур, который даёт представление о том, как здание выглядит внутри и снаружи. Строительство длилось три года и весной 1896 театр открылся спектаклем «Жизнь за царя», где одну из ролей исполнил ещё совсем молодой, но уже любимый зрителями, Фёдор Шаляпин.

С 1892 по 1945 (с перерывом) театром руководил выдающийся антрепренер, который прежде был артистом, Николай Собольщиков-Самарин. Именно под его руководством был сформирован творческий вектор театра. В работе с артистами он придерживался системы Станиславского, а пьесы выбирал с революционным характером. Его дело продолжил и режиссёр Николай Покровский. В годы их художественного руководства в театре были созданы спектакли по пьесам Максима Горького, вошедшие в золотой фонд отечественного искусства. Нижегородский театр единственный в России, в афише которого были спектакли по всем, даже малоизвестным произведениям Горького. С 1948 театр носит громкое имя писателя.

Особенности репертуара и художественные традиции Нижегородского театра драмы им. Горького

В 1949 Нижегородскому театру драмы вручили орден Трудового Красного знамени. А ещё через 19 лет его удостоили звания «Академический», поставив в один ряд с лучшими театрами страны.

1968 ознаменовался признанием: спектакль «На дне» и его создатели — режиссёр Борис Воронов, художник Валентин Герасименко и Николай Левкоев, сыгравший Луку, — были удостоены Государственной премии РСФСР им. Станиславского.

С 2003 года театром руководит Борис Кайнов. Однако творческое направление остаётся прежним — в репертуаре преобладает отечественная классика, в каждом сезоне есть спектакли по пьесам Горького: «На дне», «Мещане» и других. Соседствуют с ними герои Гоголя, Чехова, Куприна.

Однако театр не замыкается в рамках классики, а довольно часто выбирает к постановки современные пьесы — как российских, так и зарубежных авторов.

Что говорят зрители о Нижегородском театре им. Горького

Для многих, один из поводов заглянуть в театр — это, конечно, его здание. Красивая, величественная архитектура будто продолжает историю, начатую два века назад. Хочется отыскать в шкафу самый красивый наряд и отправиться на свидание с искусством.

Однако наряжаться вовсе не обязательно. Сегодня в театре рады каждому зрителю, который готов знакомиться с театром и его произведениями. Многие постоянные зрители отмечают удивительную атмосферу, в которой легко смеяться и размышлять о жизни. В этом причина, почему им хочется возвращаться.

Немаловажно и то, что в театре очень разнообразный репертуар: в афише найдутся постановки интересные, как для молодёжи, так для “насмотренных” зрителей старшего поколения. Кроме постоянного поиска и сезонных премьер в театре (раз в два года) проходит фестиваль имени Максима Горького, созданный для изучения разных граней творчества писателя. Во время форума в город съезжаются артисты из разных уголков страны, которые представляют своё “прочтение” текстов классика.

Читайте также: