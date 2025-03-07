Самарский театр драмы им. М. Горького: история, легенды и грядущие перемены

Самарскому театру драмы им. М. Горького уже больше 170 лет. Почему он носит имя великого писателя? Какие перемены ожидают театр в ближайшее время? И правда ли, что на сцене театра больше 20 лет показывают стриптиз?

Становление Самарского театра драмы имени Горького

В январе 1851 Самара стала губернским городом по указу императора Николая I — менялся архитектурный облик, повсюду начали укладывать мощеные дороги и устанавливать фонари. Резкий толчок получила и культурная жизнь Самары. В том же году открылся и первый городской профессиональный театр, которому спустя много лет присвоят имя М. Горького.

В свой стартовый сезон артисты сразу представили публике несколько премьер («Что имеем, не храним», «Аз и Ферт» и пр.). Самой яркой постановкой года стала комедия Н. Гоголя «Ревизор» — для нового театра, без постоянной труппы это было дерзко и самоуверенно.

“Биография” профессиональных театров всегда связана с пространством, в котором обитают артисты, поэтому наш рассказ плавно переходит к теме здания Самарского театра драмы им. Максима Горького.

История здания Самарского театра драмы им. М. Горького: как артисты обрели постоянный дом

После получения статуса губернского города Самара активно развивала свою театральную культуру — появился актерский коллектив, которым руководил Е. Стрелков. Пространство артистам предоставил, влюбленный в театр, богатый купец Лебедев: он переформатировал свой особняк под настоящую сцену. Надолго “прописаться” в этом пространстве у театралов не вышло — в 1854 году особняк сгорел, и артисты остались без “дома”.

Однако уже через год возвели небольшое новое здание, ставшее центром культурной жизни города: мест в залах всегда было недостаточно.

В 60-80-е годы XIX века стали временем расцвета самарского театрального искусства: в этот период в городе появилось много талантливых антрепренеров: Петр Медведев, Александр Рассказов (знаменитый актер и театральный деятель). В театрах выступали “смешанные” труппы, объединяющие драматическое искусство, оперу и оперетту. Многие представления артистов шли на сцене того самого маленького деревянного здания.

В 1888 году в Самаре закончили строительство настоящего архитектурного шедевра: каменное здание на берегу Волги по проекту архитектора Михаила Чичагова (он же был автором проекта здания московского Театра наций). После одного из косметических ремонтов театр приобрел облик пряничного домика — узоры на фасаде создают ощущение, что здание материализовалось со страниц какой-нибудь народной сказки. Сегодня здание театра числится в реестре объектов культурного наследия федерального значения.

Сейчас зданию Самарского театра имени Горького требуется реконструкция. Проект уже готов и находится в стадии согласования.

Перемены грядут довольно серьезные: появится новая сцена, переделают некоторые помещения, отремонтируют цокольный этаж и усилят фундамент. Самым заметным изменением станет возвращение зданию первоначального облика XIX века — белые узоры исчезнут, театр потеряет свой сказочный облик, но на крышу вернутся флюгеры-василиски.

Когда начнется реконструкция пока неизвестно.

Почему театр в Самаре носит имя писателя Максима Горького

Алексей Пешков, которого весь мир знает под псевдонимом Максим Горький, прожил в Самаре чуть больше года. Однако для его писательской карьеры это был важный период: именно в этом городе он стал драматургом.

Писатель приехал в Самару, когда ему было 26 лет. К этому времени он уже пережил любовную драму, успел пару раз разочароваться в своем творчестве, но, к счастью, не сошел с писательского пути.

Не сразу писатель полюбил Самару. Первые впечатления его были мрачны: не хватало компании и интересных занятий. Все изменилось, когда Пешков стал писать едкие фельетоны в местной прессе под псевдонимом Иегудиил Хламида. Имя его быстро стало известным в городе, читали, обсуждали тексты и ждали новых.

Спустя годы Горький скажет, что именно в Самаре он сформировался, как писатель. Кроме фельетонов в газетах выходили его очерки и рассказы: «Сказка», «На плотах», «Ма-а-ленькая», «Бабушка Акулина» (писатель доработает этот текст и превратит в «Детство», первую часть его знаменитой автобиографической трилогии) и многие другие тексты.

Имя М. Горького Самарскому академическому театру драмы присвоили (в 1936, после смерти литератора) не только потому, что он некоторое время жил в городе. Писатель часто ходил в театр и писал рецензии на постановки. В этих статьях был понятен его взгляд на театральное искусство: он не терпел фальши, требовал от сцены подлинности и глубины, был очень требователен к искренности артистов.

Для Горького театр был не местом забавы, а пространством для нравственного поиска. Именно эти убеждения впоследствии найдут отражение в его собственных драматургических произведениях.

В 1895 году на сцене Самарского театра был поставлен спектакль по пьесе писателя «Фома Гордеев», эта постановка стала началом горьковского репертуара на мировой сцене.

Знаменитые артисты Самарского театра им. М. Горького

За многолетнюю историю Самарского театра драмы им. Горького его сцена воспитала множество именитых артистов.

Задолго до того, как возвели каменные стены театра, в 1870-ом, в Самаре родилась звезда, свет которой увидели далеко за пределами региона: на сцену вышла никому доселе неизвестная юная актриса Пелагея Стрепетова. Без театрального образования, но с природным талантом, она ошеломила зрителей, не сыграв, а буквально прожив роль Лизаветы в драме А. Писемского «Горькая судьбина».

Ее Лизавета, крестьянка, готовая бороться за любовь и свободу, стала символом несломленного женского духа. Постановка шла шесть раз подряд — небывалый случай для Самары. Аншлаги следовали один за другим, а в газетах печатали восторженные рецензии — критики пророчили актрисе большое будущее. О Пелагее заговорили даже в столице.

Молодую актрису в труппу пригласил антрепренер А. Рассказов. А среди ее партнеров по сцене были легенды — М. Писарев и А. Ленский.

В Самаре Пелагея провела всего три сезона. Стрепетову пригласили в Александринский театр. Там она окончательно закрепила за собой статус одной из величайших актрис своего времени.

С годами театр и его труппа становились все более профессиональными. Это неизменно привлекало внимание публики, имена многих артистов звучали повсюду — Жанна Романенко, Владимир Гальченко, Елена и Михаил Лазаревы и другие. Они получали звания народных и заслуженных артистов, а спектакли с их участием собирали полный зал.

В 30-е годы ХХ века ряды артистов пополнили трое молодых актеров Ленинградского академического театра драмы. Тогда они были всего лишь группой амбициозных молодых людей и даже не думали, что спустя годы станут суперзвездами советского кино: Василий Меркурьев (Народный артист СССР, лауреат трех Сталинских премий и премии РСФСР им. Станиславского, кавалер ордена Ленина) и Юрий Толубеев (Народный артист СССР, Лауреат Сталинской и Ленинской премии, а также премии РСФСР им. Станиславского), Николай Симонов (народный артист СССР).

Под чутким руководством актера и режиссера Н. Симонова труппа театра начала не только расти профессионально, перенимая опыт ленинградских коллег, но и формировать новые направления в искусстве.

Международные гастроли и постановки зарубежных режиссеров на сцене Самарского театра им. М. Горького

Особое место на страницах истории самарской сцены занимает имя режиссера и худрука Петра Монастырского, начавшего свое долгую дружбу с театром в 1955 году — он сделал все, чтобы добиться для театра статуса «Академический».

При нем на подмостках Самарского театра драмы оживали шедевры мировой классики: «Гамлет», «Ревизор», «Волки и овцы». В общей сложности Монастырский представил публике более ста постановок, а его режиссерский гений выходил далеко за пределы России — театр с триумфом гастролировал в Польше, Болгарии и других странах.

1995 год стал отправной точкой для новой главы в истории театра — с приходом Вячеслава Гвоздкова началась эпоха обновлений, ярких свершений и новых творческих горизонтов. Под его руководством на гастроли отправлялись талантливые актеры, покоряя не только Россию, но и зарубежную публику.

Он словно угадывал желания зрителей, создавая самые популярные постановки: «Замок в Швеции» Ф. Саган, «Пиковая дама» А. Пушкина, «Академия смеха» К. Митани. Особое место занимает спектакль «Полковник Птица» Х. Бойчева, ставший номинантом в престижном театральном фестивале «Золотая маска».

Репертуар Самарской драмы поражает своей многоликостью. Здесь рождаются легкие, динамичные постановки, рассчитанные на широкую аудиторию, но в то же время театр не боится глубокой драматургии, которая получает признание на фестивалях и у критиков. Этот баланс между развлечением и искусством становится его фирменным почерком.

В 1998 артисты осваивали новые горизонты: отправились на гастроли во Францию, став участниками фестиваля в Авиньоне. На протяжении целого месяца самарская труппа показывала зрителям спектакль «Царевна-лягушка» (в постановке балетмейстера Сергея Грицая). В числе исполнителей были заслуженные артисты России Олег Белов и Елена Лазарева, а также яркие представители самарской театральной сцены.

Французская публика, привыкшая к изысканным театральным формам, встретила самарскую постановку с неожиданным восторгом. Восточная сказка в ее самобытном русском исполнении заворожила зрителей.

В 2002 году на сцене Самарского академического театра драмы произошел настоящий эксперимент: именитый итальянский режиссер Паоло Эмилио Ланди создал постановку с мужским стриптизом. Спектакль «Ladies’ Night» (по пьесе Жака Коллара) живет в репертуаре театре уже более 20 лет.

В чем успех постановки не знает даже режиссер. Однако критики и постоянные зрители Самарского театра им. Горького уверены, что дело в том, что постановка балансирует на грани иронии, легкомысленного веселья и глубокой социальной сатиры.

Так «Ladies’ Night» стал не просто постановкой, а явлением — дерзким и неординарным эпизодом в жизни самарской драмы, который остается актуальным даже спустя пару десятков лет.

В 2011, в год 160-летия Самарского театра драмы им. М. Горького, артисты отправились на гастроли в Израиль, где представили две постановки: «До третьих петухов» и «Шесть блюд из одной курицы».

Жизнь Самарского театра имени М. Горького в Советское время

С 1917 года, указом В. Ленина, театры стали национальным достоянием — все, кто соответствовали партийной идеологии и ценностям, получали поддержку от государства.

Однако в послереволюционные годы артисты театра оказались в сложной и неопределенной ситуации: они не получали зарплат и продовольствия, город рисковал остаться без театра.

К 1926 году, после долгих переживаний и сомнений, театр вступил в новый этап своей жизни, став полностью государственным и стационарным. Внезапно обретенная стабильность дала возможность организовать постоянную труппу, строить репертуар. Однако до начала тридцатых годов ситуация оставалась шаткой. Режиссеры менялись, актеры не задерживались надолго.

Время Великой Отечественной войны принесло театру Самары новые испытания и новую роль в жизни страны. В 1941 году Куйбышев (город переименовали в 1935) стал запасной столицей Советского Союза, в зрительном зале театра появилось множество новых лиц: партийные деятели, ученые, писатели, художники, артисты. На премьерах можно было встретить Алексея Толстого, Илью Эренбурга, Дмитрия Шостаковича.

Именно в эти годы самарский театр представляет постановки, отражающие дух войны: «Нашествие» Л. Леонова, «Фронт» А. Корнейчука и «Русские люди» К. Симонова. Однако не осталась сцена и без бессмертной классики: в 42-ом году состоялся премьерный показ постановки «Ромео и Джульетта» с З. Чекмасовой и В. Бурэ в главных ролях, ставшей культурным событием. Спектакль стал лучом света на фоне тягостных военных лет.

В годы войны артисты театре часто выезжали с концертами по селам, где не только развлекали раненых, но и писали письма домой для солдат, помогали в госпиталях. Вот и долгожданный день Победы большинство членов труппы встретили, помогая медсестрам.

Современный этап в Самарском театре имени М. Горького

Самарский театр — яркий символ насыщенной культурной жизни в городе. В скором времени запланирована масштабная реконструкция здания, что откроет новые перспективы и расширит границы для творческих экспериментов.

Театр неизменно следует традициям, сочетая классику и современность, русскую и зарубежную драматургию, проверенные временем произведения и свежие режиссерские решения.

Сегодня в репертуаре театра более 30 разножанровых постановок, а в постоянной труппе почти 60 артистов: это выпускники лучших театральных вузов из Москвы, Петербурга, Воронежа, Самары и других городов.

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