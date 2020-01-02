Режиссер Нина Чусова представляет новое прочтение сценария одноименного фильма Александра Митты. Спектакль «Гори, гори моя звезда» становится ярким отражением судьбы творческого человека на фоне революционных событий 1920-х годов.
Главный герой, режиссер Искремас, живет в мире фантазий, где царит счастье искусства — свободного и прекрасного. В этом уникальном пространстве спектакль находит баланс между слезами, смехом и радостью, избегая трагического пафоса.
«Гори, гори моя звезда» объединяет в себе акробатические номера, трюки и танцевальные сцены. Все это сопровождается живым оркестром и хором, что добавляет спектаклю особую атмосферу. Оживают картины, и зритель оказывается вовлечен в удивительный мир, где творчество становится неотъемлемой частью человеческого существования.
На сцене зрителей ждут талантливые актеры: Никита Худяков, Андро Симонишвили, Анастасия Шалонько, Варвара Сурсанова, Андрей Субботин, Александр Семёнов, Елена Морозова, Анастасия Тереля, Рустам Ахмадеев и другие. Каждый из них вносит свой вклад в создание незабываемого театрального опыта.
Не упустите возможность увидеть этот спектакль, который обещает стать ярким событием театрального сезона!