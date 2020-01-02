Спектакль Нины Чусовой «Гори, гори моя звезда»

Режиссер Нина Чусова представляет новое прочтение сценария одноименного фильма Александра Митты. Спектакль «Гори, гори моя звезда» становится ярким отражением судьбы творческого человека на фоне революционных событий 1920-х годов.

Главный герой, режиссер Искремас, живет в мире фантазий, где царит счастье искусства — свободного и прекрасного. В этом уникальном пространстве спектакль находит баланс между слезами, смехом и радостью, избегая трагического пафоса.

Захватывающие элементы шоу

«Гори, гори моя звезда» объединяет в себе акробатические номера, трюки и танцевальные сцены. Все это сопровождается живым оркестром и хором, что добавляет спектаклю особую атмосферу. Оживают картины, и зритель оказывается вовлечен в удивительный мир, где творчество становится неотъемлемой частью человеческого существования.

Актерский состав

На сцене зрителей ждут талантливые актеры: Никита Худяков, Андро Симонишвили, Анастасия Шалонько, Варвара Сурсанова, Андрей Субботин, Александр Семёнов, Елена Морозова, Анастасия Тереля, Рустам Ахмадеев и другие. Каждый из них вносит свой вклад в создание незабываемого театрального опыта.

Не упустите возможность увидеть этот спектакль, который обещает стать ярким событием театрального сезона!