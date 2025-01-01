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Пигмалион
Билеты от 900₽
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Спектакль Пигмалион

Постановка
Театр на Малой Ордынке 16+
Возраст 16+
Билеты от 900₽

О концерте/спектакле

Юбилейный «Пигмалион» в Театре на Малой Ордынке

В 2025 году театр отмечает две значимые юбилейные даты, связанные с выдающимся литературным деятелем ХХ века Джорджем Бернардом Шоу. Это 110-летие с момента первой постановки его пьесы в России и 100-летие вручения драматургу Нобелевской премии. В рамках этих событий Театр на Малой Ордынке представляет знаменитую пьесу Шоу «Пигмалион».

Сюжет и постановка

В центре сюжета – гений лингвистики, профессор Генри Хиггинс. Ради развлечения он заключает с полковником Пикирингом пари, что сможет за полгода превратить уличную цветочницу Элизу в настоящую леди. Это эксперимент, который ставит под сомнение не только социальные нормы, но и природу отношений между мужчинами и женщинами.

Оригинальные декорации

Декорации спектакля наполнены сюрреалистическими объектами и картинами известных художников Никаса Сафронова и Ольги Сколовой, что придаёт постановке уникальную атмосферу. Эти визуальные элементы усиливают впечатление от оригинальной пьесы и делают её актуальной в современном контексте.

Режиссерская интерпретация

Режиссер Ю. Клепиков отмечает, что спектакль «Пигмалион» – это не только комедия, но и глубокое исследование природы отношений между мужчиной и женщиной. «Смогут ли они когда-нибудь договориться и создать идеальный союз? Эксперимент Генри Хиггинса – это попытка сделать из Элизы идеальную, независимую от мужчины женщину, самовлюблённую, как и он сам. Но чего по-настоящему хочет женщина? И чего ждёт мужчина?» – задаётся вопросом режиссер.

Не упустите возможность увидеть эту увлекательную постановку, которая заставляет задуматься о вечных вопросах любви и отношений.

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Расписание

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Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
13 августа
Театр на Малой Ордынке Москва, М.Ордынка, 31, стр. 1
19:00 от 900 ₽
6 сентября
Театр на Малой Ордынке Москва, М.Ордынка, 31, стр. 1
18:00 от 900 ₽
30 сентября
Театр на Малой Ордынке Москва, М.Ордынка, 31, стр. 1
19:00 от 900 ₽

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