Юбилейный «Пигмалион» в Театре на Малой Ордынке

В 2025 году театр отмечает две значимые юбилейные даты, связанные с выдающимся литературным деятелем ХХ века Джорджем Бернардом Шоу. Это 110-летие с момента первой постановки его пьесы в России и 100-летие вручения драматургу Нобелевской премии. В рамках этих событий Театр на Малой Ордынке представляет знаменитую пьесу Шоу «Пигмалион».

Сюжет и постановка

В центре сюжета – гений лингвистики, профессор Генри Хиггинс. Ради развлечения он заключает с полковником Пикирингом пари, что сможет за полгода превратить уличную цветочницу Элизу в настоящую леди. Это эксперимент, который ставит под сомнение не только социальные нормы, но и природу отношений между мужчинами и женщинами.

Оригинальные декорации

Декорации спектакля наполнены сюрреалистическими объектами и картинами известных художников Никаса Сафронова и Ольги Сколовой, что придаёт постановке уникальную атмосферу. Эти визуальные элементы усиливают впечатление от оригинальной пьесы и делают её актуальной в современном контексте.

Режиссерская интерпретация

Режиссер Ю. Клепиков отмечает, что спектакль «Пигмалион» – это не только комедия, но и глубокое исследование природы отношений между мужчиной и женщиной. «Смогут ли они когда-нибудь договориться и создать идеальный союз? Эксперимент Генри Хиггинса – это попытка сделать из Элизы идеальную, независимую от мужчины женщину, самовлюблённую, как и он сам. Но чего по-настоящему хочет женщина? И чего ждёт мужчина?» – задаётся вопросом режиссер.

Не упустите возможность увидеть эту увлекательную постановку, которая заставляет задуматься о вечных вопросах любви и отношений.