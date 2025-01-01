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Принцесса без горошины
Киноафиша Принцесса без горошины

Спектакль Принцесса без горошины

6+
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Не легка доля принца: мюзикл о выборе любви

«Быть принцем нелегко. У будущего короля, вчерашнего мальчишки, много хлопот. Пришло время выбрать себе невесту! Но что делать, если претендентки на твое сердце слишком экстравагантны, требовательны или смешны? Сможет ли одна из них стать достойной спутницей короля? Проблема выбора отпадёт сама собой, когда в дело вмешается настоящая любовь!»

О спектакле

Этот яркий мюзикл, написанный по либретто Александра Лакманна, обещает зрителям незабываемые эмоции и запоминающиеся мелодии. Постановка осуществлена талантливым Денисом Борисовым, а музыку к спектаклю создал композитор Мирослав Дробот.

Творческая команда

На сцене вас встретят:

  • Галина Ульянова
  • Иван Журавлев
  • Макар Дмитриев
  • Таисия Карпова
  • Александра Ожогина
  • Елизавета Князева
  • Александра Кучеренко
  • Василий Попов
  • Артем Тугай

Художник-постановщик Виктор Григорьев создал яркие и запоминающиеся образы, а художник по костюмам Вера Маринина добавила красок и оригинальности каждому персонажу. Хореограф Анна Красова ответила за динамику и выразительность танцевальных номеров, что создаст уникальную атмосферу на сцене.

Для кого?

Спектакль подойдёт зрителям всех возрастов! Не упустите возможность стать свидетелями этой захватывающей истории о любви, выборе и настоящем счастье.

Режиссер
Денис Борисов
В ролях
Галина Ульянова
Иван Журавлев
Макар Дмитриев
Таисия Карпова
Александра Ожогина

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 23 сентября
Дом молодежи Василеостровского района Санкт-Петербург, Большой просп. В.О., 65
18:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 12 октября
Дом молодежи Василеостровского района Санкт-Петербург, Большой просп. В.О., 65
17:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 24 декабря
Дом молодежи Василеостровского района Санкт-Петербург, Большой просп. В.О., 65
18:00 от 1000 ₽

Фотографии

Принцесса без горошины Принцесса без горошины Принцесса без горошины Принцесса без горошины

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