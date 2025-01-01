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Старший сын
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Спектакль Старший сын

Обаятельный иллюстративный спектакль по пьесе Вампилова 16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

«Старший сын» — комедия о любви и одиночестве

Комедия Александра Вампилова «Старший сын» — классика отечественной драматургии, вошедшая в «золотой фонд» российского театра XX века. История, разворачивающаяся на фоне 60-х годов, о двух молодых людях, которые, опоздав на последнюю электричку, ищут ночлег у чудаковатого музыканта, кажется, давно знакома каждому зрителю. Однако на сцене театра пьеса обретает новую жизнь, благодаря талантливой режиссуре и игре молодых актеров.

Сюжет: ложь, которая меняет все

Владимир Бусыгин — студент, и Сильва — торговый агент, заблудившись в поисках ночлега, оказываются в доме музыканта Сарафанова. Чтобы провести время, они сочиняют историю о том, что один из них — сын хозяина. Эта ложь приводит к неожиданным последствиям, переворачивая жизнь всех героев пьесы.

Режиссура Григория Козлова

Пьеса, написанная в 60-х годах, оказалась сложной для адаптации в современные реалии. Однако Григорий Козлов, режиссер дипломного спектакля курса 2010 года, нашел в ней новые смыслы и актуальность для сегодняшнего зрителя. Козлов известен своим вниманием к деталям в проработке характеров и отношений между героями. Он с любовью и проникновением исследует человеческую природу, добавляя к комедийности пьесы пронзительную лирику. Эта работа раскрылá «Старшего сына» с новой стороны, делая историю о любви, одиночестве и поиске себя еще более трогательной и актуальной.

Молодежь и ностальгия

Спектакль привлек как молодое поколение зрителей, так и тех, кто помнит 60-е годы. Молодежь следит за интригующими поворотами сюжета, а старшее поколение — ностальгирует по тем временам, подпевая артистам, исполняющим музыкальные хиты той эпохи.

Театральное событие сезона

Превосходно поставленный и исполненный молодыми талантливыми актерами, «Старший сын» стал одним из самых востребованных спектаклей минувшего театрального сезона, вызывая отклик у зрителей всех возрастов и оставаясь в сердцах поклонников театра.

Режиссер
Григорий Козлов
В ролях
Михаил Касапов
Арсений Семенов
Сергей Алимпиев
Алена Артемова
Максим Блинов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 1 августа
Мастерская Санкт-Петербург, Народная, 1
19:00 от 2800 ₽
Санкт-Петербург, 23 сентября
Мастерская Санкт-Петербург, Народная, 1
19:00 от 500 ₽

Фотографии

Старший сын Старший сын Старший сын Старший сын Старший сын Старший сын Старший сын Старший сын Старший сын Старший сын Старший сын Старший сын Старший сын Старший сын

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