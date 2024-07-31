Размазанные чувства стекают по стенке. Рецензия на спектакль «Варшавская мелодия» с Мариной Александровой и Антоном Васильевым

Есть произведения, которые можно спокойно пропустить, и ваша жизнь никак от этого не проиграет. Не нужно читать всего Пушкина или всего Мольера, далеко не всё их творчество удачно и достойно внимания. Если вы не пишете курсовую по этим авторам, достаточно знать несколько опорных произведений. В театре всё работает также. Есть проходные тексты, а есть те, которые обязательно стоит увидеть. И «Варшавская мелодия» Леонида Зорина как раз относится ко вторым. Это одна из лучших пьес советской эпохи с большим количеством экранизаций и постановок. Сегодня уже нет описанной страны, но до сих пор пьесу ставят и собирают полные залы. Относительно новая постановка «Варшавской мелодии» с Мариной Александровой и Антоном Васильевым, режиссёр Сергей Сотников ― разберём её.

Москва, только закончилась Великая Отечественная Война. Виктор только что с неё вернулся и устраивает свою жизнь на гражданке. По странной случайности он знакомится с польской студенткой Геленой. Он ― будущий винодел, она ― будущая камерная певица, он русский, она ― полячка, у них разное понимание жизни, разные интересы, но это не мешает им наслаждаться друг другом. И всё идёт прекрасно, пока жизнь не даёт под дых. Сначала правительство запрещает браки с иностранцами, затем каждый взрослеет, меняет ценности, и скоро они превращаются совершенно в других людей. Любовь героев растянется на 20 лет. И хотя Виктор и Гелена не перестают друг друга любить, с каждым годом они понимают ― им всё сложнее наконец соединиться.

Спектакль, как и многие другие антрепризы, сделан в минимализме: декораций почти нет, реквизит только для базового комфорта. Можно задушнить и сказать: «Это для того, чтобы скорее отбить затраты», и мы, скорее всего, даже будем правы. Но если разбудить природный идеализм, то сцена создаст чувство внутренней опустошённости, отсутствия уюта и осёдлости. Ведь что делает человек, когда долго живёт на одном месте, особенно в паре? Обрастает вещами. Эти бесконечные магнитики, бумажки, тарелочки, чашечки ― именно они создают уют и тёплое чувство дома. Здесь же жизнь героев похожа на вечно снимаемую квартиру. Ничего лишнего, чтобы было удобнее собирать чемодан перед следующим переездом. Ни пустить корни, ни расслабиться.

Актёрский состав подобран хорошо. Марина Александрова и Антон Васильев отлично несут в себе эту «загнанность». Люди, у которых исторический период отнял всё ― право на любовь, на жизнь мечты. Не жить надо, а оставаться на плаву, будет достаточно. Хотя к этому состоянию актёры приходят постепенно. Начинают они юными студентами ― всё только начинается, мир прекрасен и уже хочет отдать самое лучшее. Александрова и Васильев в прямом смысле стареют на сцене: меняется пластика, манера речи, манера игры. Работа над образами видна, от этого держится внимание на повествовании.

При «бедности» декораций, режиссёр всё же старается передать атмосферу СССР. Его «Варшавская мелодия» следует за первоисточником ― герои одеты в советскую одежду, разговаривают по советским телефонам, читают советские газеты под советскими лампами. Если вы негативно относитесь к вольным трактовкам, версия Сотникова вам понравится. Тем более у команды спектакля получилась не карикатура, а скорее ностальгический взгляд. Конечно, вы можете спросить: «А зачем смотреть ностальгический взгляд, если можно посмотреть классическую советскую экранизацию "Варшавской мелодии" с Михаилом Ульяновым и Юлией Борисовой?» Но театр в записи могут смотреть только театроведы, крайне невесёлое занятие для обычных людей. А у Сергея Сотникова получилась вполне достойная постановка, которая вполне доносит идеи пьесы. Тем более пьеса актуальна сегодня, когда так много людей разделены из-за внешнего конфликта. Если Истории понадобится, она катком снесёт всех, и никакая любовь не победит.

Любовь вообще не может никого победить, это главная боль и пьесы, и спектакля. В искусстве она так часто превозносится, но реальность управляется другими чувствами, любовь не может изменить политику, остановить ксенофобию. Без любви планета не остановится, государства не уйдут под землю. В сущности, многие люди и так спокойно без неё живут. Поэтому для Истории любовь какого-то русского и полячки ― пшик в вечность. И от этого становится страшно. Мы привыкли чувствовать себя главными героями, верить в лучший исход, но в любой момент мир может перевернуться. И нас придавит, планы на будущее лопнут, прекрасные чувства размажутся по стенке. Мир пойдёт дальше, даже не заметив нашей трагедии. И «Варшавской мелодии» с Мариной Александровой и Антоном Васильевым удаётся передать это бессилие человека перед обстоятельствами.

Кстати, многие люди оставляют отзывы, что сюжет похож на «Ла Ла Лэнд». Соглашусь, но как же плоско смотрится неудачная любовь актрисы и музыканта по сравнению с идеей «Варшавской мелодии». Всё же мы умеем по-настоящему страдать.