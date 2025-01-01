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Чужие берега
Билеты от 1000₽
Киноафиша Чужие берега

Спектакль Чужие берега

Постановка
Губернский театр 0+
Возраст 0+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Поэтическая ода русской эмиграции

Спектакль «Чужие берега» продолжает поэтический цикл Московского Губернского театра, погружая зрителей в мир русской эмиграции первой волны, создавшей одно из самых значимых наследий ХХ века. Это история людей, потерявших родину, но сохранивших в себе любовь и тоску по ней. Персонажи спектакля — поэты, писатели, музыканты, оказавшиеся в эмиграции, а также художники, которые находились на границе эпох и культур, между Востоком и Западом, старым и новым миром.

Русские эмигранты: жизнь между мирами
«Чужие берега» рассказывают о людях, которые оказались в новом, чужом мире: русский Харбин, русский Париж, Белые и красные, военные и гражданские. Это история жизни в изгнании, жизни, наполненной не только болью утраты, но и светлыми моментами любви, счастья и вдохновения. Песни и танцы в клубах Харбина, шансон в парижских кафе, а также поэзия, что звучит на разных языках, становятся частью их жизни.

Поэты и писатели русской эмиграции
Спектакль дает шанс услышать голоса выдающихся художников, среди которых такие фигуры, как Владимир Набоков, Саша Черный, Марина Цветаева, Михаил Булгаков, Иван Бунин, Игорь Северянин, Георгий Иванов и многие другие. Тексты 21 автора – знаменитых и малоизвестных – становятся частью этого путешествия. Эти строки несут в себе память о судьбах людей, для которых эмиграция стала не просто переходом, а настоящей судьбой.

В поисках родины через поэзию
Режиссер Ольга Матвеева не стремится воссоздать биографии конкретных личностей. Вместо этого спектакль фокусируется на их творчестве, на том, как поэзия может быть связана с настоящим, с поиском себя в чуждой, но родной по духу культуре. Это не просто история об эмиграции — это глубока поэтическая медитация о жизни, которая, несмотря на все страдания и разлуки, не утратила своей красоты и силы.

Путеводные звезды русской культуры
Слушая строки русских поэтов, читая их стихи, зритель не просто ощущает связь с их временем, но и сходит с ними по чужим берегам, в поисках того самого чувства принадлежности, которое осталось в сердцах этих людей, но утратилось в их родной земле.

 

Режиссер
Ольга Матвеева
В ролях
Кирилл Новышев
Евгений Сыркин
Антон Соколов
Сергей Кисса
Иван Иванов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
2 сентября
Губернский театр Москва, Волгоградский просп., 121
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

Чужие берега Чужие берега Чужие берега

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