Поэтическая ода русской эмиграции

Спектакль «Чужие берега» продолжает поэтический цикл Московского Губернского театра, погружая зрителей в мир русской эмиграции первой волны, создавшей одно из самых значимых наследий ХХ века. Это история людей, потерявших родину, но сохранивших в себе любовь и тоску по ней. Персонажи спектакля — поэты, писатели, музыканты, оказавшиеся в эмиграции, а также художники, которые находились на границе эпох и культур, между Востоком и Западом, старым и новым миром.

Русские эмигранты: жизнь между мирами

«Чужие берега» рассказывают о людях, которые оказались в новом, чужом мире: русский Харбин, русский Париж, Белые и красные, военные и гражданские. Это история жизни в изгнании, жизни, наполненной не только болью утраты, но и светлыми моментами любви, счастья и вдохновения. Песни и танцы в клубах Харбина, шансон в парижских кафе, а также поэзия, что звучит на разных языках, становятся частью их жизни.

Поэты и писатели русской эмиграции

Спектакль дает шанс услышать голоса выдающихся художников, среди которых такие фигуры, как Владимир Набоков, Саша Черный, Марина Цветаева, Михаил Булгаков, Иван Бунин, Игорь Северянин, Георгий Иванов и многие другие. Тексты 21 автора – знаменитых и малоизвестных – становятся частью этого путешествия. Эти строки несут в себе память о судьбах людей, для которых эмиграция стала не просто переходом, а настоящей судьбой.

В поисках родины через поэзию

Режиссер Ольга Матвеева не стремится воссоздать биографии конкретных личностей. Вместо этого спектакль фокусируется на их творчестве, на том, как поэзия может быть связана с настоящим, с поиском себя в чуждой, но родной по духу культуре. Это не просто история об эмиграции — это глубока поэтическая медитация о жизни, которая, несмотря на все страдания и разлуки, не утратила своей красоты и силы.

Путеводные звезды русской культуры

Слушая строки русских поэтов, читая их стихи, зритель не просто ощущает связь с их временем, но и сходит с ними по чужим берегам, в поисках того самого чувства принадлежности, которое осталось в сердцах этих людей, но утратилось в их родной земле.