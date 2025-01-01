«В этом милом старом доме»

Где: театр Ленсовета

Спектакль «В этом милом старом доме» в театре Ленсовета давно стал его визитной карточкой. Изначально постановка была приурочена к 70-летию народного артиста России Михаила Боярского, но идёт она до сих пор. Сюжет «В этом милом старом доме» Арбузова рассказывает о трёх поколениях, которые полностью отличаются друг от друга. Хотя начинается всё вполне комедийно. Две женщины знакомятся, одна рассказывает про мужчину, за которого скоро выйдет замуж, а другая приехала навестить мужа. Они не понимают, что обсуждают одного и того же человека. Разрешится ли этот любовный треугольник? Как пишут отзывы на «В этом милом старом доме», любовь здесь становится испытанием, которое может либо исцелить, либо вновь ранить сердце. Пьеса полна юмора, но вместе с тем затрагивает серьёзные вопросы, и зрители то смеются, то плачут, переживая каждую минуту вместе с героями. Продолжительность «В этом милом старом доме» — 2 часа 30 минут.

«Варшавская мелодия»

Где: ДК им. Ленсовета

Спектакль «Варшавская мелодия» с Александровой и Васильевым — невероятно трогательный спектакль. Он рассказывает историю любви, которая оказалась разрушена из-за глобальных политических проблем. Краткое содержание «Варшавской мелодии»: молодая полячка Гелена и советский винодел Виктор встретились в послевоенной Москве 40-х, их чувства сразу оказались взаимными, но затем мир стал меняться так стремительно, что оба молодых человека оказались под катком этих событий. И хотя их чувства, несмотря на все преграды, продлились на несколько десятилетий, им не суждено было быть вместе. Отзывы на «Варшавскую мелодию» пишут, что актёры отлично доносят мысль о том, как любовь может быть обречена, когда на пути встают социальные и политические обстоятельства, но надежда остаётся всегда. Сам Зорин признавался, что в пьесе много личного, и это делает спектакль ещё более проникновенным и настоящим. Кстати, читайте нашу рецензию на спектакль «Варшавская мелодия».

«Слава»

Где: БДТ им. Товстоногова

Спектакль «Слава» в БДТ от Константина Богомолова — очень неожиданная для творчества этого режиссёра постановка. Здесь зрителю предстоит погрузиться в необычное сочетание сталинской эстетики и голливудской феерии. Сюжет спектакля «Слава» в БДТ рассказывает о двух лётчиках, которым приходит важное задание. Но один из них хочет выполнить его из чистых побуждений, а другой — из желания прославиться. Эта, казалось бы, мелкая завязка на деле запускает мощный конфликт, который полностью раскрывает советскую идеологию. Отзывы на спектакль «Слава» в БДТ хвалят, как пьеса показывает, что страх перед гибелью и желание жить — это нормальные человеческие чувства, которые не нужно подавлять ради пафосных идеалов и общественного мнения. Режиссёр называет свой спектакль «сталинским мюзиклом». Он вызывает смешанные чувства — зрители то смеются, то задумываются о серьёзных вопросах. Богомолов создаёт на сцене своеобразный советский «Ла-Ла Лэнд», который удивляет и заставляет пересматривать стереотипы о прошлом. Кстати, если вам нравится противоречивое его творчество, читайте биографию Константина Богомолова в нашей статье.

«Материнское сердце»

Где: БДТ им. Товстоногова

Спектакль «Материнское сердце» в БДТ им. Товстоногова покоряет своей душевностью и искренностью. Его автор смог сделать из маленькой повести настоящий театральный аттракцион. В основе сюжета — рассказ Василия Шукшина о простой русской женщине Авдотье, которая на своём стареньком мотоцикле отправляется в Москву, чтобы спасти сына. На своём пути она встречает разных людей, и её большое материнское сердце помогает каждому, кого она видит. Но здесь создатели расширили тему, поэтому героиня едет буквально по всей России. Отзывы на спектакль «Материнское сердце» в БДТ пишут, что этот спектакль о том, что любовь матери сильнее любых преград, её сердце настолько велико, что может вместить в себя беды и горести целой страны. Исполнение роли Авдотьи Ниной Усатовой заслуженно получило специальную премию жюри «Золотая Маска», и зрители с замиранием сердца следят за каждым её шагом, пытаясь понять, удастся ли ей спасти своего сына. Продолжительность «Материнского сердца» в БДТ — 2 часа 10 минут.

«Любовь и голуби»

Где: Дворец искусств Ленинградской области

Спектакль «Любовь и голуби» повторяет сюжет фильма Меньшова. Василий Кузякин — простой лесопильщик, который всю жизнь провёл в своей деревне и увлекался разведением голубей. И хотя жена не принимает хобби мужа, он всё равно то и дело сбегает на свою голубятню. Однако судьба подготовила для него неожиданный поворот: он получает путёвку на юг, где встречает роковую женщину Раису Захаровну, и вот он уже живёт совсем другой жизнью, забыв о своей семье и прежних увлечениях. Отзывы на спектакль «Любовь и голуби» отмечают, что в этой истории комедия соседствует с глубокими размышлениями о том, что настоящие ценности осознаются лишь после тяжёлых испытаний. Актёры спектакля «Любовь и голуби» не стараются переиграть советских коллег, а ищут своё прочтение истории.

«Старомодная комедия»

Где: Дворец искусств Ленинградской области

Описание спектакля «Старомодная комедия» от Ленкома, который часто приезжает в Петербург, звучит так. На сцене оживает история о том, как две взрослые, мудрые жизни сталкиваются в тихом уголке на побережье советской Прибалтики. В доме отдыха, где главенствует тишина моря, они — чудаковатая женщина и главный врач санатория — начинают осторожно, через неловкие попытки, понять, нравятся ли они друг другу или нет. Актёры «Старомодной комедии» отлично играют, как герои постепенно сближаются, внимательно приглядываясь друг к другу. Кажется, что судьба больше не принесёт новых потрясений, но на самом деле их ждут открытые, хотя и поздние, чувства. Отзывы на спектакль «Старомодная комедия» пишут, что постановка — идеальная возможность погрузиться в атмосферу советского времени, где любовь всегда была такой же сложной и загадочной, как и в наше время.

«Пять вечеров»

Где: Молодёжный театр на Фонтанке

Спектакль «Пять вечеров» в Молодёжном театре на Фонтанке возвращает нас в 1950-е годы, показывая историю, которая актуальна и в современности. Герои пьесы, пройдя через войну и лишения 40-х, отчаянно ищут тепла и любви. В центре внимания здесь — отношения, которые словно застыли во времени, между двумя немолодыми людьми, у которых был болезненный опыт в любви. Отзывы на «Пять вечеров» в молодёжном театре на Фонтанке пишут, что это история, которая развивается над временем и пространством — настоящий подарок для тех, кто хочет погрузиться в глубокую и пронзительную драму о любви и жизни. Ведь чувство не выбирает, в каком времени ему лучше всего осуществиться, и эта фраза идеально передаёт дух постановки. Ведь разве важно, какая на дворе эпоха, если главное — это человеческая искренность и стремление к счастью.

«Счастье моё»

Где: театр Ленсовета

Спектакль «Счастье моё» в театре Ленсовета рассказывает о юных героях, живущих в 1947 году, сразу после окончания войны. Постановка передаёт атмосферу послевоенного времени, когда главный агрессор был повержен и люди мечтали о будущем, полном света и счастья. Здесь на сцене встречаются школьная пионервожатая и курсант морского училища — их чувства кажутся мимолётными. У них есть только один день и одна ночь вместе — может ли такая короткая встреча полностью поменять жизнь двух людей? Мысль, которая пронизывает всю постановку — люди нуждаются в счастье и тепле, даже если они только что пережили самую ужасную катастрофу в их жизни. Отзывы на спектакль «Счастье моё» в театре Ленсовета пишут, что как бы тяжело ни было, каждый человек стремится найти своё личное счастье, и даже одного дня может хватить для того, чтобы построить на нём всю свою будущую жизнь.

«Скамейка»

Где: Екатерининское собрание

На скамейке встречаются два человека. Он — ловелас, который легко соблазняет противоположный пол. Она — уставшая от одиночества женщина. Внезапно в их диалоге выясняется, что они уже встречались год назад, причём на этой же самой скамейке. И из банальной завязки выходит неожиданная история, которая полностью переворачивает жизнь двух героев. Если вы любите сюжеты, когда бытовая ситуация приводит к совершенно непредсказуемым последствиям — спектакль «Скамейка» вам понравится. Ведь здесь рассказывается, как простая встреча способна изменить жизнь.

«Блокадный дневник Александринки»

Где: Александринский театр

Спектакль «Блокадный дневник Александринки» переносит нас в одно из самых трагических и героических времён в истории города. На основе документальных материалов и воспоминаний Николая Левицкого здесь рассказывают о том, как театр стал настоящим убежищем для многих людей, спасая их от ужасов блокады. Так в центре сюжета оказывается труппа Театра музыкальной комедии. На александринской сцене в годы блокады шли спектакли, где голодные актёры изо всех сил старались отвлечь жителей от мрака. Документальности спектаклю добавляет то, что в нём детально воспроизводится сцена репетиции знаменитой оперетты «Сильва», которую смотрели блокадники. Это не просто спектакль, это дань памяти тем, кто, несмотря на все ужасы войны, сохранил человечность и преданность искусству.