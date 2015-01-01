Спектакль Кошкин дом

Детские сказки Маршака на сцене Театра Образцова

Детские сказки Самуила Яковлевича Маршака остаются любимыми вот уже почти сто лет и вновь оживают на сцене Театра Образцова. Юных зрителей ждёт встреча с пушистой Кошкой-щеголихой и её многочисленными знакомыми, которые обитают в забавном зверином городке.

В гостях у веселых обитателей звериного городка

На кукольной сцене зазвучат весёлые песенки, оживут герои: уморительная Свинья с поросятами, бородатый Козёл Козлович с длиннорогой Козой, сладкоголосый Петух Петухович с Курицей-наседкой. В этом волшебном мире каждый персонаж имеет свой неповторимый характер и задор. Лишь маленькие котята грустят, исполняя свою сиротливую песню: «Тётя, тётя кошка, выгляни в окошко…».

Музыка и кукольные трюки для самых юных

Спектакль наполнен музыкой, шутливыми трюками и буффонадой, совмещающими различные приёмы кукольного театра. Погрузитесь в волшебный мир детских сказок Маршака, где даже самые маленькие зрители смогут весело провести время и полюбить его героев ещё больше.

Приглашаем на спектакль!

Подарите своим детям радость встречи с классикой, ожившей на сцене.