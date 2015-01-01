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Кошкин дом
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Спектакль Кошкин дом

Постановка
Театр кукол им. Образцова 6+
Режиссер Оксана Чабанюк
Продолжительность 1 час 15 минут, 1 антракт
Возраст 6+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Детские сказки Маршака на сцене Театра Образцова

Детские сказки Самуила Яковлевича Маршака остаются любимыми вот уже почти сто лет и вновь оживают на сцене Театра Образцова. Юных зрителей ждёт встреча с пушистой Кошкой-щеголихой и её многочисленными знакомыми, которые обитают в забавном зверином городке.

В гостях у веселых обитателей звериного городка

На кукольной сцене зазвучат весёлые песенки, оживут герои: уморительная Свинья с поросятами, бородатый Козёл Козлович с длиннорогой Козой, сладкоголосый Петух Петухович с Курицей-наседкой. В этом волшебном мире каждый персонаж имеет свой неповторимый характер и задор. Лишь маленькие котята грустят, исполняя свою сиротливую песню: «Тётя, тётя кошка, выгляни в окошко…».

Музыка и кукольные трюки для самых юных

Спектакль наполнен музыкой, шутливыми трюками и буффонадой, совмещающими различные приёмы кукольного театра. Погрузитесь в волшебный мир детских сказок Маршака, где даже самые маленькие зрители смогут весело провести время и полюбить его героев ещё больше.

Приглашаем на спектакль!

Подарите своим детям радость встречи с классикой, ожившей на сцене.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 сентября
Театр кукол им. Образцова Москва, Садовая-Самотечная, 3
12:00 от 600 ₽

Фотографии

Кошкин дом Кошкин дом

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