Спектакль «Васса Железнова» на постановке МХАТ имени Горького

В центре сюжета спектакля «Васса Железнова» — судьба владелицы судоходной компании Вассы Борисовны Железновой. Умная, волевая и целеустремлённая женщина готова на всё ради сохранения своей семьи и бизнеса. Подкуп, шантаж и донос становятся для неё обычными средствами достижения цели. Однако её поступки не продиктованы амбициями, а осознанием долга и необходимостью. Но семья рушится, дела идут плохо, а помощи ждать неоткуда...

Спектакль по пьесе Максима Горького

Пьеса «Васса Железнова» была написана Максимом Горьким в 1910 году, а в 1935 году автор существенно переделал её, придавая остроту социальным вопросам. Спектакль в постановке МХАТа имени Горького был осуществлён в 2003 году по второй редакции пьесы. Режиссёр Борис Щедрин создал психологическую семейную драму, в которой общественные противоречия отходят на второй план, акцентируя внимание на внутреннем конфликте главной героини.

С момента премьеры в роли Вассы Железновой блистала народная артистка СССР Татьяна Васильевна Доронина, которую на сцене поддерживал народный артист России Юрий Васильевич Горобец. За годы спектакль стал настоящей легендой театрального мира, и сейчас возвращается на сцену МХАТ Горького с новым составом артистов, предлагая зрителям вновь встретиться с вечными вопросами о семье, долге и ценностях.