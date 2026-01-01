Спектакль Васса Железнова

Васса Железнова
Постановка
МХАТ Горького 16+
Продолжительность 135 минут
О спектакле

В центре сюжета спектакля «Васса Железнова» — судьба владелицы судоходной компании Вассы Борисовны Железновой. Умная, волевая и целеустремлённая женщина готова на всё ради сохранения своей семьи и бизнеса. Подкуп, шантаж и донос становятся для неё обычными средствами достижения цели. Однако её поступки не продиктованы амбициями, а осознанием долга и необходимостью. Но семья рушится, дела идут плохо, а помощи ждать неоткуда...

Спектакль по пьесе Максима Горького

Пьеса «Васса Железнова» была написана Максимом Горьким в 1910 году, а в 1935 году автор существенно переделал её, придавая остроту социальным вопросам. Спектакль в постановке МХАТа имени Горького был осуществлён в 2003 году по второй редакции пьесы. Режиссёр Борис Щедрин создал психологическую семейную драму, в которой общественные противоречия отходят на второй план, акцентируя внимание на внутреннем конфликте главной героини.

С момента премьеры в роли Вассы Железновой блистала народная артистка СССР Татьяна Васильевна Доронина, которую на сцене поддерживал народный артист России Юрий Васильевич Горобец. За годы спектакль стал настоящей легендой театрального мира, и сейчас возвращается на сцену МХАТ Горького с новым составом артистов, предлагая зрителям вновь встретиться с вечными вопросами о семье, долге и ценностях.

Режиссер
Борис Щедрин
Исполнители
Лидия Матасова
Александр Дмитриев
Владимир Ровинский
Андрей Зайков
Лариса Голубина

Июнь
Июль
25 июня четверг
19:00
Космос Москва, просп. Мира, 150
от 1000 ₽
3 июля пятница
19:00
Космос Москва, просп. Мира, 150
от 1000 ₽
20 июля понедельник
19:00
Космос Москва, просп. Мира, 150
от 1000 ₽

