Спектакль Ай да Пушкин!

Интерактивное событие в саду «Эрмитаж»

В саду «Эрмитаж» пройдет интерактивное событие, посвященное жизни и творчеству Александра Сергеевича Пушкина. Часовщик и сам поэт расскажут о Москве — городе его детства, смешных моментов, поэтических чтений и радостных танцев. Это уникальная возможность узнать о том, каким был маленький Саша Пушкин, а также откуда появился самый знаменитый Кот ученый.

Вы сможете услышать забавные истории о семье Пушкина, включая подробности, почему Арина Родионовна называла своих детей «занавесными пушкинятами». Каждое «путешествие» будет наполнено увлекательными фактами и анекдотами о поэте и его времени.

Внимание: после приобретения билетов настоятельно рекомендуется связаться с организаторами для получения инструкции к каждому событию.