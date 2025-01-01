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Другая сказка
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Спектакль Другая сказка

Постановка
Театр им. Маяковского. Сцена на Сретенке 16+
Продолжительность 1 час 45 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Дуракаваляние со смыслом по пьесам Евгения Шварца

Это не совсем Голый король, и не то чтобы Дракон, и точно не Тень — это что-то другое, уникальное и совершенно новое. Известный кинорежиссёр Сергей Урсуляк делает свой дебют в театре, предлагая зрителям вольный пересказ творчества Евгения Шварца, включая даже малоизвестный киносценарий Каин 18, написанный в соавторстве с Николаем Эрдманом.

Юмор Шварца с актуальными темами
Урсуляк выбирает камерное пространство на Сретенке для того, чтобы раскрыть в нем вечно актуальный юмор Шварца. Это юмор не столько на основе злой сатиры, сколько через самоиронию и доброжелательный подход к жизни, включая такие темы, как добро и зло, любовь и предательство, власть и её ничтожность.

Яркая форма и актёрская импровизация
Режиссёр превращает философию Шварца в театральное зрелище, где яркая форма, откровенная актёрская импровизация и дуракаваляние являются неотъемлемыми элементами. Если и идти вглубь, то с лёгкостью и музыкой, не забывая о драматургическом подтексте, который в постановке сохраняет свою глубокую философию.

Ретроградный подход к театру
Сергей Урсуляк подчёркивает, что это постановка для тех, кто не ищет модного искусства. Он называет её «постановкой ретрограда», приглашая зрителей быть открытыми к эмоциям и лёгкому восприятию театра. Урсуляк также замечает, что, работая с советской драматургией, он сталкивается с трудностью сочетания театра с киношными принципами, где удачные моменты можно зафиксировать в монтаже, а в театре всё живое, меняется и требует гибкости.

Живой театр и его сложности
В отличие от кино, где можно «сшить» удачные моменты из разных дублей, в театре, где каждый день создаётся новое представление, этот процесс становится гораздо более сложным и требует постоянной адаптации и взаимодействия с артистами.

Режиссер
Сергей Урсуляк
Сергей Урсуляк
В ролях
Мамука Патарава
Никита Языков
Алена Васина
Юлия Силаева
Татьяна Орлова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
7 сентября
Театр им. Маяковского. Сцена на Сретенке Москва, Пушкарев пер., 21
18:00 от 1000 ₽
30 октября
Театр им. Маяковского. Сцена на Сретенке Москва, Пушкарев пер., 21
19:00 от 1000 ₽
29 ноября
Театр им. Маяковского. Сцена на Сретенке Москва, Пушкарев пер., 21
18:00 от 1000 ₽

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