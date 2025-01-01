Спектакль Другая сказка

Дуракаваляние со смыслом по пьесам Евгения Шварца

Это не совсем Голый король, и не то чтобы Дракон, и точно не Тень — это что-то другое, уникальное и совершенно новое. Известный кинорежиссёр Сергей Урсуляк делает свой дебют в театре, предлагая зрителям вольный пересказ творчества Евгения Шварца, включая даже малоизвестный киносценарий Каин 18, написанный в соавторстве с Николаем Эрдманом.

Юмор Шварца с актуальными темами

Урсуляк выбирает камерное пространство на Сретенке для того, чтобы раскрыть в нем вечно актуальный юмор Шварца. Это юмор не столько на основе злой сатиры, сколько через самоиронию и доброжелательный подход к жизни, включая такие темы, как добро и зло, любовь и предательство, власть и её ничтожность.

Яркая форма и актёрская импровизация

Режиссёр превращает философию Шварца в театральное зрелище, где яркая форма, откровенная актёрская импровизация и дуракаваляние являются неотъемлемыми элементами. Если и идти вглубь, то с лёгкостью и музыкой, не забывая о драматургическом подтексте, который в постановке сохраняет свою глубокую философию.

Ретроградный подход к театру

Сергей Урсуляк подчёркивает, что это постановка для тех, кто не ищет модного искусства. Он называет её «постановкой ретрограда», приглашая зрителей быть открытыми к эмоциям и лёгкому восприятию театра. Урсуляк также замечает, что, работая с советской драматургией, он сталкивается с трудностью сочетания театра с киношными принципами, где удачные моменты можно зафиксировать в монтаже, а в театре всё живое, меняется и требует гибкости.

Живой театр и его сложности

В отличие от кино, где можно «сшить» удачные моменты из разных дублей, в театре, где каждый день создаётся новое представление, этот процесс становится гораздо более сложным и требует постоянной адаптации и взаимодействия с артистами.