Спектакль Гадкий утенок

Балет "Гадкий утёнок" — классика, которая вдохновляет

История маленького серого утёнка, который не находит своего места в мире, остаётся одной из самых любимых сказок. Это притча о взрослении, поиске себя и вере в то, что истинная красота раскрывается со временем.

В спектакле, созданном заслуженным деятелем искусств России Николаем Андросовым, знакомый сюжет оживает через язык хореографии. Вместе с главным героем зрители увидят череду неожиданных встреч, опасностей и ярких открытий.

Яркие обитатели Птичьего двора

На сцене выступят вдохновляющие персонажи, а сама история будет рассказана через выразительный танец и эмоциональную музыку Петра Ильича Чайковского. Спектакль выполнен Ансамблем танца «Русские сезоны», одним из ведущих хореографических коллективов России, основанным в 1991 году.

Традиции и современность

Под руководством Николая Андросова ансамбль успешно выступает на лучших сценах мира — от Большого и Мариинского театров до Венской и Римской оперы. «Русские сезоны» продолжают традиции русской танцевальной школы, сочетая академическую выразительность с современным сценическим языком.

Спектакль для всех

Балет «Гадкий утёнок» станет отличным знакомством для детей с миром музыкального театра. А для взрослых — это возможность вспомнить трогательную историю, которая затрагивает сердца в любом возрасте.