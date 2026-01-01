Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Гадкий утенок
Билеты от 800₽
Киноафиша Гадкий утенок

Спектакль Гадкий утенок

6+
Режиссер Николай Андросов
Возраст 6+
Билеты от 800₽

О спектакле

Балет "Гадкий утёнок" — классика, которая вдохновляет

История маленького серого утёнка, который не находит своего места в мире, остаётся одной из самых любимых сказок. Это притча о взрослении, поиске себя и вере в то, что истинная красота раскрывается со временем.

В спектакле, созданном заслуженным деятелем искусств России Николаем Андросовым, знакомый сюжет оживает через язык хореографии. Вместе с главным героем зрители увидят череду неожиданных встреч, опасностей и ярких открытий.

Яркие обитатели Птичьего двора

На сцене выступят вдохновляющие персонажи, а сама история будет рассказана через выразительный танец и эмоциональную музыку Петра Ильича Чайковского. Спектакль выполнен Ансамблем танца «Русские сезоны», одним из ведущих хореографических коллективов России, основанным в 1991 году.

Традиции и современность

Под руководством Николая Андросова ансамбль успешно выступает на лучших сценах мира — от Большого и Мариинского театров до Венской и Римской оперы. «Русские сезоны» продолжают традиции русской танцевальной школы, сочетая академическую выразительность с современным сценическим языком.

Спектакль для всех

Балет «Гадкий утёнок» станет отличным знакомством для детей с миром музыкального театра. А для взрослых — это возможность вспомнить трогательную историю, которая затрагивает сердца в любом возрасте.

Купить билет на спектакль Гадкий утенок

Помощь с билетами
Сентябрь
Октябрь
20 сентября воскресенье
12:00
Фольклорный центр «Москва» Москва, Барклая, 9
от 800 ₽
15:00
Фольклорный центр «Москва» Москва, Барклая, 9
от 800 ₽
11 октября воскресенье
12:00
Фольклорный центр «Москва» Москва, Барклая, 9
от 800 ₽
15:00
Фольклорный центр «Москва» Москва, Барклая, 9
от 800 ₽

В ближайшие дни

Большое шоу иллюзий
6+
Цирк

Большое шоу иллюзий

30 декабря в 19:00 КЦ «Меридиан»
от 1500 ₽
На Соловки
18+
Драма

На Соловки

17 августа в 20:00 Театр.doc на Лесной
от 2200 ₽
Нина Шацкая: «Осенняя дорога»
16+
Музыка Моноспектакль

Нина Шацкая: «Осенняя дорога»

6 октября в 20:00 Театр им. Вахтангова. Новая сцена и Арт-кафе
от 2000 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Лучшие спектакли современных драматургов Лучшие спектакли современных драматургов Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше