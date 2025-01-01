Меню
Сон в летнюю ночь
Билеты от 12000₽
Киноафиша Сон в летнюю ночь

Спектакль Сон в летнюю ночь

Постановка
Мастерская Петра Фоменко. Новая сцена 16+
Продолжительность 3 часа 20 минут с 1 антрактом
Возраст 16+
Билеты от 12000₽

О спектакле

Комедия Шекспира в современном исполнении

В театре «Мастерская Петра Фоменко» состоится спектакль режиссёра Ивана Поповски по знаменитой комедии Уильяма Шекспира «Сон в летенюю ночь». Этот спектакль, известный своими минималистичными сценами, предлагает зрителям новое прочтение классической пьесы о волшебстве, любви и запутанных чувствах.

На сцене: волшебство и запутанная любовь

История начинается с любовного треугольника: Елена влюблена в Деметрия, Деметрий — в Гермию, а Гермия, в свою очередь, в Лиcандра. Однако здесь не обойтись без вмешательства персонажей, таких как отец Гермии, который пытается выдать дочь замуж за нелюбимого Деметрия, и герцог Тезей, который лишь подстёгивает ситуацию.

Молодые люди сбегают в лес, где их ждут разнообразные приключения и магические происшествия под чародейским влиянием царя эльфов Оберона и его помощника Робина. В этом волшебном пространстве реальность и сон переплетаются, создавая запутанный калейдоскоп эмоций.

Игра и творчество на сцене

Спектакль сочетает в себе театральную игру, хореографию и музыкальные элементы, придавая новую жизнь классическим темам. Игра на сцене становится многомерной: она одновременно простая и сложная, опасная и наивная. Зрители смогут наблюдать за этой витальной и азартной игрой, в которой границы между сном и явью стираются.

Награды и признание

Спектакль уже получил признание на театральной сцене, став лауреатом премии «Золотая маска» в номинации «Драма — Спектакль большой формы» в 2016 году. Режиссёр Иван Поповски и актриса Ирина Горбачёва были номинированы за свои выдающиеся работы в данной постановке. Кроме того, спектакль стал победителем премии КудаGo в номинации «Лучший спектакль» и премии «Звезда театрала».

Музыка и благодарности

В спектакле звучит музыка таких композиторов, как И. Стравинский, М. Равель, К. Дебюсси и других, что добавляет атмосферности к происходящему. Театр выражает благодарность многим творцам, которые внесли вклад в создание спектакля, особенно Алексею Вадимовичу Бартошевичу.

Не упустите возможность увидеть эту захватывающую интерпретацию классической комедии. Спектакль станет интересен зрителям, ценящим современные интерпретации традиционных произведений.

Режиссер
Иван Поповски
В ролях
Карэн Бадалов
Карэн Бадалов
Галина Тюнина
Галина Тюнина
Олег Нирян
Амбарцум Кабанян
Амбарцум Кабанян
Вера Строкова
Вера Строкова

Купить билет на спектакль Сон в летнюю ночь

Помощь с билетами
Декабрь
Январь
29 декабря понедельник
19:00
Мастерская Петра Фоменко. Новая сцена Москва, наб. Тараса Шевченко, 29
от 12000 ₽
5 января понедельник
19:00
Мастерская Петра Фоменко. Новая сцена Москва, наб. Тараса Шевченко, 29
от 12000 ₽
17 января суббота
19:00
Мастерская Петра Фоменко. Новая сцена Москва, наб. Тараса Шевченко, 29
от 12000 ₽

Фотографии

Сон в летнюю ночь Сон в летнюю ночь Сон в летнюю ночь

