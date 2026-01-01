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Чтецкий вечер
Киноафиша Чтецкий вечер

Спектакль Чтецкий вечер

Постановка
Театральный институт им. Бориса Щукина 16+
Возраст 16+

О спектакле

Читают студенты Театрального института им. Бориса Щукина

Чтецкий вечер в Театральном институте имени Бориса Щукина проходит в формате чтения литературных отрывков как отечественных, так и зарубежных литературных классиков. Студенты выпускных курсов читают отрывки из прозы и поэтические произведения без декораций, световых и звуковых эффектов.

Зритель и актёр: один на один с историей

Можно сказать, что зритель остаётся один на один с актёром и его историей, точнее, с историей персонажа. Это позволяет сосредоточиться на слове и глубине образа.

Роль кафедры сценической речи

Вечер организован кафедрой сценической речи, что имеет важное значение для учебного процесса студентов, тренируя их речевые навыки и улучшая мастерство актёрского исполнения.

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