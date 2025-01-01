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Чудаки. Максим Горький
Билеты от 3500₽
Киноафиша Чудаки. Максим Горький

Спектакль Чудаки. Максим Горький

12+
Продолжительность 2 часа
Возраст 12+
Билеты от 3500₽

О концерте/спектакле

Спектакль о любви и интеллигентности по М. Горькому в Москве

Этот спектакль станет настоящим подарком для ценителей русской классики. В центре сюжета — любовный треугольник, который не оставит зрителей равнодушными. Как герои справятся с непростой ситуацией? Что скрывается за обаянием интеллигентов?

Сюжет и герои

Режиссер спектакля под микроскопом рассматривает горьковскую историю, помещая зрителей на дачу писателя Мастакова и его жены Елены. Писатель, обладая харизмой, размышляет о том, как привести человечество к лучшему будущему. Однако его личная жизнь полна противоречий: «попутно» он изменяет жене со всеми, кого встречает. Елена терпит измены ради того, чтобы «властитель дум» не потерял вдохновение.

Обаятельные персонажи

Все остальные герои спектакля также излучают обаяние и милосердие. Их истории переплетаются, создавая увлекательную и драматическую атмосферу. Спектакль идет с антрактом, что дает возможность зрителям обсудить увиденное и подготовиться к следующей части.

Не упустите возможность погрузиться в мир «Чудесного действия» — это спектакль, который подарит вам множество эмоций и заставит задуматься о важности человеческих отношений.

Режиссер
Олег Куликов
В ролях
Никандр Кирьянов
Никандр Кирьянов
Александра Самохина
Сергей Шакуров
Сергей Шакуров
Юлия Шубарева
Юлия Шубарева
Юлия Зубарева

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
29 октября
Окружной общественный центр им. Моссовета Москва, Преображенская пл., 12
19:00 от 3500 ₽
5 декабря
Окружной общественный центр им. Моссовета Москва, Преображенская пл., 12
19:00 от 3500 ₽

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