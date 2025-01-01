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Многоточие
Билеты от 1500₽
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Спектакль Многоточие

Постановка
Театр Терезы Дуровой 18+
Продолжительность 1 час 15 минут, без антракта
Возраст 18+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Мультижанровая постановка в Театре Терезы Дуровой

Спектакль «Многоточие» — это увлекательное исследование внутреннего мира человека и его стремления к целостности. В центре истории лежит тема утраты связи с истинной природой, когда чистое сознание, погружаясь в материальный мир, постепенно забывает о своих безграничных возможностях.

О чем спектакль?

Сюжет «Многоточия» описывает, как взрослеющий человек теряет связь с внутренней силой. На пути к самопознанию он сталкивается с творческими импульсами и кризисами, которые становятся катализаторами для возвращения к своему «я». Спектакль показывает, как утраченная часть личности пытается достучаться до нас, в конечном итоге приводя к осознанию своей целостности.

Форма и содержание

«Многоточие» объединяет современную хореографию, визуальный театр и пронзительную музыку, создавая метафорическое пространство трансформации. Зритель проходит путь от разделенности к единству, понимая, что все ограничения существуют лишь в нашем сознании. Каждый опыт, даже самый сложный, становится частью пути к самому себе.

Почему стоит увидеть спектакль?

Этот спектакль — не просто представление, а возможность заново открыть в себе свет, приняв все грани своей личности. «Многоточие» приглашает зрителей задуматься о своем внутреннем мире и о том, как важно возвращаться к себе, несмотря на трудности и кризисы.

Не упустите шанс стать частью этого уникального театрального опыта, который вдохновляет и заставляет задуматься о вечных вопросах человеческого существования.

Режиссер
Юлия Вершинина
В ролях
Юлия Лазерсон

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
9 сентября
Театриум на Серпуховке Москва, Павловская, 6
20:00 от 1500 ₽

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