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Школа жен
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Спектакль Школа жен

Комедия Мольера про любовь и унижения — в исполнении второго дивизиона «фоменок»
Постановка
Мастерская Петра Фоменко. Старая сцена 16+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 7000₽

О концерте/спектакле

Мольеровская комедия в интерпретации Михаила Крылова

Арнольф, средних лет господин, стремящийся придать себе аристократическую значимость, носит звучное имя «де Ла Суш». Он решил жениться на своей воспитаннице Агнесе, которую много лет держал взаперти, пытаясь воспитать из неё идеальную жену. Но юность и истинная любовь побеждают в этой истории, напоминающей французскую вариацию на тему Домостроя.

Режиссёрский подход Михаила Крылова

Постановка Михаила Крылова, который также исполняет роль Арнольфа, отличается свежим взглядом на классику. Известный своим «Русланом и Людмилой», где текст Пушкина обрёл новую жизнь, Крылов переносит тот же подход на «Школу жен». Спектакль полон импровизации, лёгкости и живого взаимодействия, создавая ощущение, что сцена рождается прямо перед глазами зрителей.

Актёрское мастерство и живой театр

Крылов воплощает своё видение театра как пространства, свободного от академической пыли. Его постановка возвращает публику к истокам актёрского ремесла, когда труппа, словно в эпоху Мольера, придумывала на ходу, получая удовольствие от процесса и реакции зала.

Ода любви к театру

«Школа жен» Михаила Крылова — это не только комедия о любви, но и признание в любви самому театру. Это спектакль о влюблённости в ремесло, о радости творчества и об искусстве находить магию сцены в самых простых вещах.

Режиссер
Михаил Крылов
Михаил Крылов
В ролях
Михаил Крылов
Михаил Крылов
Вера Строкова
Вера Строкова
Дмитрий Захаров
Игорь Войнаровский
Игорь Войнаровский
Валюс Тертелис

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
29 июля
Мастерская Петра Фоменко. Старая сцена Москва, Кутузовский просп., 30/32
19:00 от 7000 ₽

Фотографии

Школа жен Школа жен Школа жен Школа жен Школа жен

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