Спектакль Школа жен

Мольеровская комедия в интерпретации Михаила Крылова

Арнольф, средних лет господин, стремящийся придать себе аристократическую значимость, носит звучное имя «де Ла Суш». Он решил жениться на своей воспитаннице Агнесе, которую много лет держал взаперти, пытаясь воспитать из неё идеальную жену. Но юность и истинная любовь побеждают в этой истории, напоминающей французскую вариацию на тему Домостроя.

Режиссёрский подход Михаила Крылова

Постановка Михаила Крылова, который также исполняет роль Арнольфа, отличается свежим взглядом на классику. Известный своим «Русланом и Людмилой», где текст Пушкина обрёл новую жизнь, Крылов переносит тот же подход на «Школу жен». Спектакль полон импровизации, лёгкости и живого взаимодействия, создавая ощущение, что сцена рождается прямо перед глазами зрителей.

Актёрское мастерство и живой театр

Крылов воплощает своё видение театра как пространства, свободного от академической пыли. Его постановка возвращает публику к истокам актёрского ремесла, когда труппа, словно в эпоху Мольера, придумывала на ходу, получая удовольствие от процесса и реакции зала.

Ода любви к театру

«Школа жен» Михаила Крылова — это не только комедия о любви, но и признание в любви самому театру. Это спектакль о влюблённости в ремесло, о радости творчества и об искусстве находить магию сцены в самых простых вещах.