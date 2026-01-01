Мальчик Витя, полагающийся только на науку, и девочка Маша, верящая в чудеса, волшебным образом попадают в сказку. Здесь им предстоит встретиться с Бабой-Ягой, Лешим, Котом Матвеем, чудо-яблонькой и заколдованной печкой. Но самое главное — помочь, чтобы происки нечистой силы не помешали наступить Новому году!
Сказка, знакомая многим по советской музыкальной киносказке, оживает в исполнении актёров Мастерской Фоменко. В этом необычном лесу, где Кощей и Леший не совсем такие, как в привычных сказках, добро обязательно побеждает зло. Песни, любимые с детства, в исполнении актеров Мастерской Фоменко вернут вас в мир детства, наполнив сердце волшебством.
Состав
Музыканты
Состав может меняться, указан полный состав с возможными заменами.