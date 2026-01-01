Наука или чудеса? Что победит?..

Мальчик Витя, полагающийся только на науку, и девочка Маша, верящая в чудеса, волшебным образом попадают в сказку. Здесь им предстоит встретиться с Бабой-Ягой, Лешим, Котом Матвеем, чудо-яблонькой и заколдованной печкой. Но самое главное — помочь, чтобы происки нечистой силы не помешали наступить Новому году!

Сказка, знакомая многим по советской музыкальной киносказке, оживает в исполнении актёров Мастерской Фоменко. В этом необычном лесу, где Кощей и Леший не совсем такие, как в привычных сказках, добро обязательно побеждает зло. Песни, любимые с детства, в исполнении актеров Мастерской Фоменко вернут вас в мир детства, наполнив сердце волшебством.

Состав

Автор : Дмитрий Рудков

: Дмитрий Рудков Маша : Александра Кесельман

: Александра Кесельман Витя : Степан Владимиров

: Степан Владимиров Кот Матвей : Дмитрий Захаров

: Дмитрий Захаров Леший : Сергей Якубенко

: Сергей Якубенко Фёдор : Малышев

: Малышев Баба-Яга : Роза Шмуклер

: Роза Шмуклер Кощей Бессмертный : Михаил Крылов

: Михаил Крылов Дед Мороз : Вениамин Краснянский

: Вениамин Краснянский Снегурочка : Екатерина Смирнова

: Екатерина Смирнова Печка : Елена Ворончихина

: Елена Ворончихина Яблоня : Василий Фирсов

: Василий Фирсов Лесовичок : Павел Яковлев

: Павел Яковлев Айболит : Александр Мичков

: Александр Мичков Пёс : Анатолий Анциферов

: Анатолий Анциферов Обезьяна : Юрий Титов

: Юрий Титов Снеговики: Олег Нирян, Никита Тюнин, Виталий Метлин

Музыканты

Альт : Евгений Рогозинский

: Евгений Рогозинский Клавиши, флейта : Ева Бреннер

: Ева Бреннер Саксофон : Дмитрий Карев

: Дмитрий Карев Труба : Михаил Волох

: Михаил Волох Тромбон : Сергей Шитов

: Сергей Шитов Электрогитара : Кира Персиц

: Кира Персиц Бас-гитара : Антон Сергеев, Павел Корчагин

: Антон Сергеев, Павел Корчагин Ударные: Рафкат Бадретдинов

Состав может меняться, указан полный состав с возможными заменами.