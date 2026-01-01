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Новогоднее приключение Маши и Вити
Киноафиша Новогоднее приключение Маши и Вити

Спектакль Новогоднее приключение Маши и Вити

Постановка
Мастерская Петра Фоменко. Новая сцена 6+
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 6+

О спектакле

Наука или чудеса? Что победит?..

Мальчик Витя, полагающийся только на науку, и девочка Маша, верящая в чудеса, волшебным образом попадают в сказку. Здесь им предстоит встретиться с Бабой-Ягой, Лешим, Котом Матвеем, чудо-яблонькой и заколдованной печкой. Но самое главное — помочь, чтобы происки нечистой силы не помешали наступить Новому году!

Сказка, знакомая многим по советской музыкальной киносказке, оживает в исполнении актёров Мастерской Фоменко. В этом необычном лесу, где Кощей и Леший не совсем такие, как в привычных сказках, добро обязательно побеждает зло. Песни, любимые с детства, в исполнении актеров Мастерской Фоменко вернут вас в мир детства, наполнив сердце волшебством.

Состав

  • Автор: Дмитрий Рудков
  • Маша: Александра Кесельман
  • Витя: Степан Владимиров
  • Кот Матвей: Дмитрий Захаров
  • Леший: Сергей Якубенко
  • Фёдор: Малышев
  • Баба-Яга: Роза Шмуклер
  • Кощей Бессмертный: Михаил Крылов
  • Дед Мороз: Вениамин Краснянский
  • Снегурочка: Екатерина Смирнова
  • Печка: Елена Ворончихина
  • Яблоня: Василий Фирсов
  • Лесовичок: Павел Яковлев
  • Айболит: Александр Мичков
  • Пёс: Анатолий Анциферов
  • Обезьяна: Юрий Титов
  • Снеговики: Олег Нирян, Никита Тюнин, Виталий Метлин

Музыканты

  • Альт: Евгений Рогозинский
  • Клавиши, флейта: Ева Бреннер
  • Саксофон: Дмитрий Карев
  • Труба: Михаил Волох
  • Тромбон: Сергей Шитов
  • Электрогитара: Кира Персиц
  • Бас-гитара: Антон Сергеев, Павел Корчагин
  • Ударные: Рафкат Бадретдинов

Состав может меняться, указан полный состав с возможными заменами.

Режиссер
Федор Малышев
В ролях
Дмитрий Рудков
Федор Малышев
Дмитрий Захаров
Роза Шмуклер
Александр Мичков
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