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Сто бед
Билеты от 700₽
Киноафиша Сто бед

Спектакль Сто бед

Постановка
Театр им. Вахтангова 16+
Возраст 16+
Билеты от 700₽

О концерте/спектакле

Премьера спектакля «Сто бед» в Театре Вахтангова

Театр Вахтангова рад анонсировать премьеру нового спектакля «Сто бед», который обещает стать ярким событием театрального сезона. Режиссером постановки выступила известная театральная деятельница Галина Зальцман, а автором оригинального текста является легендарный кинорежиссер Эмир Кустурица.

О спектакле

Спектакль «Сто бед» сочетает в себе элементы драмы и комедии, поднимая важные вопросы человеческих отношений и социальных проблем. Зрители смогут увидеть уникальную интерпретацию произведения, насыщенную характерным стилем Кустурицы, который известен своей эксцентричностью и глубокими эмоциональными подтекстами.

Актерский состав

В роли главных героев выступят талантливые актеры:

  • Евгений Кравченко
  • Артём Пархоменко
  • Светлана Йозефий
  • Михаил Коноваленков
  • Владимир Симонов-мл.
  • Альбина Абрамова
  • Анна Ляхова
  • Егор Разливанов
  • Сергей Барышев

Интересные факты

Эмир Кустурица, помимо своей работы в кино, также активно сотрудничает с театрами, создавая уникальные спектакли, которые отличаются яркой визуализацией и музыкальным сопровождением. Не упустите возможность увидеть это захватывающее шоу, которое сочетает в себе многогранность театрального искусства и кино.

Спектакль «Сто бед» уже ждет своих зрителей. Не пропустите премьеру в Театре Вахтангова!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
28 сентября
Симоновская сцена театра Вахтангова Москва, Калошин пер., 10, стр. 2
19:30 от 700 ₽

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