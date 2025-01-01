Премьера спектакля «Сто бед» в Театре Вахтангова

Театр Вахтангова рад анонсировать премьеру нового спектакля «Сто бед», который обещает стать ярким событием театрального сезона. Режиссером постановки выступила известная театральная деятельница Галина Зальцман, а автором оригинального текста является легендарный кинорежиссер Эмир Кустурица.

О спектакле

Спектакль «Сто бед» сочетает в себе элементы драмы и комедии, поднимая важные вопросы человеческих отношений и социальных проблем. Зрители смогут увидеть уникальную интерпретацию произведения, насыщенную характерным стилем Кустурицы, который известен своей эксцентричностью и глубокими эмоциональными подтекстами.

Актерский состав

В роли главных героев выступят талантливые актеры:

Евгений Кравченко

Артём Пархоменко

Светлана Йозефий

Михаил Коноваленков

Владимир Симонов-мл.

Альбина Абрамова

Анна Ляхова

Егор Разливанов

Сергей Барышев

Интересные факты

Эмир Кустурица, помимо своей работы в кино, также активно сотрудничает с театрами, создавая уникальные спектакли, которые отличаются яркой визуализацией и музыкальным сопровождением. Не упустите возможность увидеть это захватывающее шоу, которое сочетает в себе многогранность театрального искусства и кино.

Спектакль «Сто бед» уже ждет своих зрителей. Не пропустите премьеру в Театре Вахтангова!