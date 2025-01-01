Спектакль Руслан и Людмила

Спектакль-посвящение Петру Фоменко

Эта постановка – своеобразный «поклон» Петру Наумовичу Фоменко. На сцене оживает любимый им Пушкин, представленный с любовью, иронией и тщательной проработкой. Место действия также символично – зрительское фойе Новой сцены, где идет спектакль Фоменко «Триптих» по произведениям А. С. Пушкина.

Игра как способ постижения

Режиссер Михаил Крылов интерпретирует пушкинский текст через призму немного детской игры. Здесь царит мир условности, где метла становится богатырским конем, ведро – рыцарским шлемом, а накладные бороды и нестрашные чудища задают тон. Импровизация, хулиганство и смех – основные элементы спектакля, создающие атмосферу «понарошку».

Состав и роли

В постановке возможны изменения, представлен полный состав с заменами: