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Руслан и Людмила
Билеты от 1800₽
Киноафиша Руслан и Людмила

Спектакль Руслан и Людмила

Постановка
Мастерская Петра Фоменко. Новая сцена 12+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 1800₽

О концерте/спектакле

Спектакль-посвящение Петру Фоменко

Эта постановка – своеобразный «поклон» Петру Наумовичу Фоменко. На сцене оживает любимый им Пушкин, представленный с любовью, иронией и тщательной проработкой. Место действия также символично – зрительское фойе Новой сцены, где идет спектакль Фоменко «Триптих» по произведениям А. С. Пушкина.

Игра как способ постижения

Режиссер Михаил Крылов интерпретирует пушкинский текст через призму немного детской игры. Здесь царит мир условности, где метла становится богатырским конем, ведро – рыцарским шлемом, а накладные бороды и нестрашные чудища задают тон. Импровизация, хулиганство и смех – основные элементы спектакля, создающие атмосферу «понарошку».

Состав и роли

В постановке возможны изменения, представлен полный состав с заменами:

  • Владимир-Солнце – Валюс Тертелис
  • Людмила, его меньшая дочь – Екатерина Смирнова
  • Руслан, её жених – Игорь Войнаровский
  • Фарлаф, богатырь – Вениамин Краснянский
  • Рогдай, богатырь – Владимир Свирский
  • Ратмир, богатырь – Фёдор Малышев, Павел Яковлев
  • Наина – Елена Ворончихина
  • Финн – Василий Фирсов, Анатолий Анциферов
  • Дева – Вера Строкова, Александра Кесельман
  • Русалка – Ольга Лопач
  • Голова – Сергей Петряев
  • Рассказчик – Михаил Крылов
Режиссер
Михаил Крылов
Михаил Крылов
В ролях
Валюс Тертелис
Екатерина Смирнова
Игорь Войнаровский
Игорь Войнаровский
Владимир Свирский
Владимир Свирский
Федор Малышев

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
5 октября
Мастерская Петра Фоменко. Новая сцена Москва, наб. Тараса Шевченко, 29
14:00 от 1800 ₽

Фотографии

Руслан и Людмила Руслан и Людмила Руслан и Людмила Руслан и Людмила Руслан и Людмила Руслан и Людмила Руслан и Людмила Руслан и Людмила Руслан и Людмила Руслан и Людмила Руслан и Людмила

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