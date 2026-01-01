Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Прыгуны» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Соборная площадь
Билеты от 1000₽
Киноафиша Соборная площадь

Спектакль Соборная площадь

6+
Режиссер Эдуард Бояков
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О спектакле

Театральное мастерство о Смутном времени

Спектакль «Соборная площадь» — это совместная работа театра на Малой Ордынке и Кинопарка «Москино», который предлагает зрителям уникальный взгляд на историю России, рассказывая о Смутном времени современным языком театра.

Зрители не только станут свидетелями исторических событий, но и проживут волнительные моменты вместе с главной героиней — юной Матреной. В ходе спектакля они перенесутся в Россию XVII века, где переплетаются судьбы народа, власти и духовности. Зрители увидят важнейшие события этой эпохи: обретение чудотворной иконы в Казани, смуту в Москве, патриотический призыв Минина в Нижнем Новгороде и грандиозную битву, которая определила будущее страны.

Уникальное сочетание элементов

Спектакль «Соборная площадь» предлагает зрителям:

  • Динамичный сюжет, основанный на исторических фактах;
  • Впечатляющие декорации;
  • Стилизованные костюмы;
  • Эффектный видеомэппинг;
  • Музыкальный драйв группы 25/17;
  • Талантливую игру артистов.

Взгляд на соборность

Режиссер Эдуард Бояков предлагает переосмыслить понятие «соборности» как уникальное качество русского характера, которое объединяет людей перед лицом общей опасности.

Спектакль представляет собой мультимедийное шоу для всей семьи. Зрители получат возможность:

  • Пройти сквозь время и ощутить дух эпохи;
  • Встретиться с героями, чьи имена вписаны в исторические annales;
  • Задуматься о вечных ценностях: единстве, вере и патриотизме;
  • Ощутить связь прошлого и настоящего.

Не упустите шанс стать частью исторического события и насладиться увлекательным спектаклем «Соборная площадь»!

Купить билет на спектакль Соборная площадь

Помощь с билетами
Март
Апрель
29 марта воскресенье
18:00
Театр на Малой Ордынке Москва, М.Ордынка, 31, стр. 1
от 1000 ₽
31 марта вторник
19:00
Театр на Малой Ордынке Москва, М.Ордынка, 31, стр. 1
от 1000 ₽
18 апреля суббота
18:00
Театр на Малой Ордынке Москва, М.Ордынка, 31, стр. 1
от 2000 ₽
18:00
Театр на Малой Ордынке Москва, М.Ордынка, 31, стр. 1
от 1000 ₽
19 апреля воскресенье
18:00
Театр на Малой Ордынке Москва, М.Ордынка, 31, стр. 1
от 1000 ₽

Фотографии

Соборная площадь Соборная площадь Соборная площадь Соборная площадь Соборная площадь Соборная площадь Соборная площадь Соборная площадь Соборная площадь Соборная площадь Соборная площадь Соборная площадь Соборная площадь Соборная площадь Соборная площадь Соборная площадь Соборная площадь Соборная площадь Соборная площадь

В ближайшие дни

Жениться вам надо, барин!
12+
Комедия
Жениться вам надо, барин!
10 марта в 19:00 Театр на Таганке
от 4000 ₽
Транссиб
16+
Драма
Транссиб
27 апреля в 19:00 Практика
от 3500 ₽
Огниво
6+
Детский
Огниво
19 апреля в 15:00 Современник. Основная сцена
от 1500 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше