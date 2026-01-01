Спектакль «Соборная площадь» — это совместная работа театра на Малой Ордынке и Кинопарка «Москино», который предлагает зрителям уникальный взгляд на историю России, рассказывая о Смутном времени современным языком театра.
Зрители не только станут свидетелями исторических событий, но и проживут волнительные моменты вместе с главной героиней — юной Матреной. В ходе спектакля они перенесутся в Россию XVII века, где переплетаются судьбы народа, власти и духовности. Зрители увидят важнейшие события этой эпохи: обретение чудотворной иконы в Казани, смуту в Москве, патриотический призыв Минина в Нижнем Новгороде и грандиозную битву, которая определила будущее страны.
Спектакль «Соборная площадь» предлагает зрителям:
Режиссер Эдуард Бояков предлагает переосмыслить понятие «соборности» как уникальное качество русского характера, которое объединяет людей перед лицом общей опасности.
Спектакль представляет собой мультимедийное шоу для всей семьи. Зрители получат возможность:
Не упустите шанс стать частью исторического события и насладиться увлекательным спектаклем «Соборная площадь»!