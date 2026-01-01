Театральное мастерство о Смутном времени

Спектакль «Соборная площадь» — это совместная работа театра на Малой Ордынке и Кинопарка «Москино», который предлагает зрителям уникальный взгляд на историю России, рассказывая о Смутном времени современным языком театра.

Зрители не только станут свидетелями исторических событий, но и проживут волнительные моменты вместе с главной героиней — юной Матреной. В ходе спектакля они перенесутся в Россию XVII века, где переплетаются судьбы народа, власти и духовности. Зрители увидят важнейшие события этой эпохи: обретение чудотворной иконы в Казани, смуту в Москве, патриотический призыв Минина в Нижнем Новгороде и грандиозную битву, которая определила будущее страны.

Уникальное сочетание элементов

Спектакль «Соборная площадь» предлагает зрителям:

Динамичный сюжет, основанный на исторических фактах;

Впечатляющие декорации;

Стилизованные костюмы;

Эффектный видеомэппинг;

Музыкальный драйв группы 25/17;

Талантливую игру артистов.

Взгляд на соборность

Режиссер Эдуард Бояков предлагает переосмыслить понятие «соборности» как уникальное качество русского характера, которое объединяет людей перед лицом общей опасности.

Спектакль представляет собой мультимедийное шоу для всей семьи. Зрители получат возможность:

Пройти сквозь время и ощутить дух эпохи;

Встретиться с героями, чьи имена вписаны в исторические annales;

Задуматься о вечных ценностях: единстве, вере и патриотизме;

Ощутить связь прошлого и настоящего.

Не упустите шанс стать частью исторического события и насладиться увлекательным спектаклем «Соборная площадь»!