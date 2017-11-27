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Игорь Лизенгевич
Игорь Лизенгевич
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Игорь Лизенгевич
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Дата рождения
12 августа 1987
Возраст
34 года
Знак зодиака
Лев
Биография Игоря Лизенгевича
Родился 12 августа 1987 года.
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Фильмография Игоря Лизенгевича
Чёртово Колесо
драма, короткометражный
2019, Россия
2.0
Конверт
ужасы
2017, Россия
5.0
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Интервью «Киноафиши» с Игорем Лизенгевичем, главным героем нового драматического триллера «Конверт»
Выходящий на российские экраны в конце ноября загадочный фильм «Конверт» интригует еще на стадии трейлера - темного, атмосферного и пугающего, и прочтения синопсиса. Странный конверт,
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27 ноября 2017 14:49
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