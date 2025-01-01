Меню
Улыбки летней ночи
Билеты от 800₽
Киноафиша Улыбки летней ночи

Спектакль Улыбки летней ночи

Постановка
Новый драматический театр 16+
Продолжительность 2 часа 45 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Легкая, изящная романтическая комедия

В центре истории — обычная, добропорядочная семья. Однако за закрытыми дверями их супружеской спальни скрываются неожиданные и пикантные подробности. Как часто бывает, в жизнь героев вмешивается сама Природа, которая стремится восстановить гармонию в отношениях мужчин и женщин.

Загадочные улыбки

Летняя ночь улыбается влюбленным трижды. Эти улыбки — ключ к пониманию сути любви:

  1. Первая улыбка — легкость и страсть первых чувств.
  2. Вторая улыбка — обаяние ошибок и несовершенств, которые делают нас ближе.
  3. Третья улыбка — принятие и гармония, ведущие к настоящему счастью.

Особенности постановки

  • Легкая и изящная атмосфера.
  • Тонкий юмор, создающий удивительное послевкусие.
  • Остроумные диалоги и неожиданные повороты сюжета.

Летняя ночь улыбается трижды — это спектакль о любви, которая вдохновляет, о сложностях, которые сближают, и о гармонии, которую нельзя найти, но можно создать вместе.

Режиссер
Вячеслав Долгачев
В ролях
Олег Бурыгин
Анастасия Безбородова
Евгений Рубин
Дарья Бутакова
Маргарита Ефремова

Купить билет на спектакль

Расписание

26 октября
Новый драматический театр Москва, Проходчиков, 2
18:00 от 800 ₽

