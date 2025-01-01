Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Спящая красавица
Билеты от 800₽
Киноафиша Спящая красавица

Спектакль Спящая красавица

Образец музейного балета 6+
Режиссер Мариус Петипа
Продолжительность 2 часа 10 минут
Возраст 6+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Постановка Театра балета классической хореографии La classique

Если вы ищете настоящее возвращение к классике, где каждый жест наполнен изяществом, а движения танцовщиков — безупречны, приглашаем вас на спектакль, который воплощает каноны великой хореографии Петипа.

Танец и музыка, полные гармонии

На фоне рисованного задника, под величественные мелодии Чайковского, танцовщики в элегантных пачках и изысканных псевдоисторических костюмах перенесут вас в мир, где царит гармония и совершенность.

Покой и умиротворение

Если вас утомляют эксперименты современного театра, здесь вы найдете покой, умиротворение и полное погружение в атмосферу благородной классики. Не упустите возможность насладиться истинным искусством!

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 октября
Москонцерт-холл Москва, Каланчевская, 33
19:00 от 800 ₽

Фотографии

Спящая красавица Спящая красавица Спящая красавица Спящая красавица Спящая красавица Спящая красавица

В ближайшие дни

Надя и Ося. История любви
16+
Драма
Надя и Ося. История любви
25 декабря в 17:10 Центральный дом актера
от 12000 ₽
Гадкий утенок
6+
Детский Кукольный
Гадкий утенок
13 сентября в 14:00 Театр кукол им. Образцова
от 400 ₽
Грязные танцы
12+
Мюзикл
Грязные танцы
10 декабря в 19:00 Театр на Мельникова
от 1000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше