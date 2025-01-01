Спектакль Спящая красавица

Постановка Театра балета классической хореографии La classique

Если вы ищете настоящее возвращение к классике, где каждый жест наполнен изяществом, а движения танцовщиков — безупречны, приглашаем вас на спектакль, который воплощает каноны великой хореографии Петипа.

Танец и музыка, полные гармонии

На фоне рисованного задника, под величественные мелодии Чайковского, танцовщики в элегантных пачках и изысканных псевдоисторических костюмах перенесут вас в мир, где царит гармония и совершенность.

Покой и умиротворение

Если вас утомляют эксперименты современного театра, здесь вы найдете покой, умиротворение и полное погружение в атмосферу благородной классики. Не упустите возможность насладиться истинным искусством!