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Лиса-плутовка
Билеты от 800₽
Киноафиша Лиса-плутовка

Спектакль Лиса-плутовка

Постановка
Точка ру 0+
Режиссер Ирина Антошина
Продолжительность 45 минут
Возраст 0+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Детский спектакль о хитрости и простодушии, о доверии и прощении, о сердечной доброте и милосердии

Приглашаем вас и ваших детей на увлекательный детский спектакль, который расскажет о хитрости и простодушии, доверии и прощении. Эта постановка создана специально для детей дошкольного и младшего школьного возраста.

Захватывающий сюжет

Лихо закрученный сюжет держит в напряжении даже самых юных зрителей. Каждый поворот истории полон неожиданных событий и ярких моментов, которые не оставят равнодушными ни детей, ни взрослых.

Яркие персонажи

Спектакль отличается яркими характерами героев, которые легко запоминаются и вызывают симпатию. Интерактивное общение персонажей с аудиторией создает атмосферу вовлеченности, позволяя детям стать частью происходящего на сцене.

Уникальные декорации

Интересные пространственные декорации погружают зрителей в волшебный мир театра, добавляя красок и эмоций к показу. Каждый элемент тщательно продуман, чтобы поддерживать внимание и воображение юных зрителей.

Полезные уроки

Этот спектакль не только развлекает, но и учит важным жизненным ценностям: сердечной доброте и милосердии. Он подчеркивает значимость доверия и прощения, что является важной частью воспитания детей.

Не упустите возможность подарить вашему ребенку незабываемые впечатления и полезные уроки в формате театрального искусства!

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
2 августа
Точка ру Москва, Варшавское ш., 86а, 2 этаж
14:00 от 800 ₽

Фотографии

Лиса-плутовка Лиса-плутовка Лиса-плутовка Лиса-плутовка Лиса-плутовка Лиса-плутовка

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