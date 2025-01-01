Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Капитанская дочка
Билеты от 0₽
Киноафиша Капитанская дочка

Спектакль Капитанская дочка

Постановка
Сцена «Мельников» 18+
Возраст 18+
Билеты от 0₽

О концерте/спектакле

Сказка-вестерн о любви и бунте на Сцене «Мельников»

Режиссер Александр Крымов представляет новую постановку на Сцене «Мельников», основанную на исторической повести Александра Пушкина «Капитанская дочка». В этом спектакле молодые влюбленные пытаются сохранить свои чувства в хаосе казацкого восстания.

Об уникальной интерпретации

Крымов сочетает динамику западных приключенческих фильмов с духом советского истерна. Текст Пушкина становится основой для настоящего роуд-муви о любви, свободе и бунте. Режиссер описывает свою работу так: Это не психологический театр, это театр формы, жесткой стилистики, жесткого жанра. Персонажи яркие и острые, а главный герой Гринев, вырвавшись из дома в 16 лет, попадает в мир войны, который он воспринимает как романтизированную сказку.

О проекте «Поиск героя»

Постановка создается в рамках режиссерской Лаборатории «Поиск героя» — совместного проекта Фонда поддержки и развития современного театра имени Соломона Михоэлса и Сцены «Мельников» Театра на Бронной.

Актерский состав

В спектакле участвуют:

  • Андро Симонишвили
  • Владимир Ершов
  • Диана Огай
  • Андрей Субботин
  • Александр Семенов
  • Артем Шаромов
  • Константин Авдеев
  • Артем Курбатов
  • Иван Иванович
  • Алдар Когаев
  • Дмитрий Гурьянов
  • Владимир Яворский
  • Екатерина Куханевич
  • Анастасия Шалонько
  • Анастасия Морозюк
  • Анастасия Тереля
  • Татьяна Ошуркова

Не упустите возможность увидеть эту уникальную интерпретацию классики, которая обещает стать ярким событием театрального сезона!

Режиссер
Александр Крымов
В ролях
Иван Иванович
Владимир Яворский
Константин Авдеев
Андро Симонишвили
Владимир Ершов

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
2 октября
Театр на Бронной Москва, М.Бронная, 4
19:00

В ближайшие дни

Боинг-Боинг
16+
Комедия
Боинг-Боинг
24 января в 20:00 ДК им. Зуева
от 2000 ₽
Мама, я в Москве
18+
Моноспектакль
Мама, я в Москве
31 октября в 20:00 Практика
от 1500 ₽
Ученая семейка и Искусственный интеллект!
Детский Иммерсивный
Ученая семейка и Искусственный интеллект!
22 февраля в 14:05 Центральный дом актера
от 5000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше