Спектакль Капитанская дочка

Сказка-вестерн о любви и бунте на Сцене «Мельников»

Режиссер Александр Крымов представляет новую постановку на Сцене «Мельников», основанную на исторической повести Александра Пушкина «Капитанская дочка». В этом спектакле молодые влюбленные пытаются сохранить свои чувства в хаосе казацкого восстания.

Об уникальной интерпретации

Крымов сочетает динамику западных приключенческих фильмов с духом советского истерна. Текст Пушкина становится основой для настоящего роуд-муви о любви, свободе и бунте. Режиссер описывает свою работу так: Это не психологический театр, это театр формы, жесткой стилистики, жесткого жанра. Персонажи яркие и острые, а главный герой Гринев, вырвавшись из дома в 16 лет, попадает в мир войны, который он воспринимает как романтизированную сказку.

О проекте «Поиск героя»

Постановка создается в рамках режиссерской Лаборатории «Поиск героя» — совместного проекта Фонда поддержки и развития современного театра имени Соломона Михоэлса и Сцены «Мельников» Театра на Бронной.

Актерский состав

В спектакле участвуют:

Андро Симонишвили

Владимир Ершов

Диана Огай

Андрей Субботин

Александр Семенов

Артем Шаромов

Константин Авдеев

Артем Курбатов

Иван Иванович

Алдар Когаев

Дмитрий Гурьянов

Владимир Яворский

Екатерина Куханевич

Анастасия Шалонько

Анастасия Морозюк

Анастасия Тереля

Татьяна Ошуркова

