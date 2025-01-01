Спектакль Капитанская дочка

Режиссер Александр Крымов представляет новую постановку на Сцене «Мельников», основанную на исторической повести Александра Пушкина «Капитанская дочка». В этом спектакле молодые влюбленные пытаются сохранить свои чувства в хаосе казацкого восстания.
Крымов сочетает динамику западных приключенческих фильмов с духом советского истерна. Текст Пушкина становится основой для настоящего роуд-муви о любви, свободе и бунте. Режиссер описывает свою работу так:
Это не психологический театр, это театр формы, жесткой стилистики, жесткого жанра. Персонажи яркие и острые, а главный герой Гринев, вырвавшись из дома в 16 лет, попадает в мир войны, который он воспринимает как романтизированную сказку.
Постановка создается в рамках режиссерской Лаборатории «Поиск героя» — совместного проекта Фонда поддержки и развития современного театра имени Соломона Михоэлса и Сцены «Мельников» Театра на Бронной.
