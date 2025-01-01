Спектакль Играем Шекспира

Шесть пьес великого драматурга в одной постановке

Куклы играют Шекспира

В этой постановке на сцене разыгрываются сцены из шести шедевров Шекспира: «Гамлет», «Сон в летнюю ночь», «Ромео и Джульетта», «Ричард III», «Отелло» и «Король Лир». Задача непростая, ведь каждый актер мечтает о шекспировской роли, о возможности раскрыть таких героев, как Ромео, Джульетта, Гамлет, Отелло или Лир. Здесь куклы и актеры получают шанс исполнить все главные роли и донести до зрителей бессмертные темы Шекспира — любовь, смерть, поиск смысла, искусство и театр.

За кулисами: театр, живущий без начала и конца

Постановка погружает зрителей в особый мир театра — без начала и конца, где актеры разминаются, делятся опытом и играют под гитару. Спонтанные мини-спектакли возникают каждый раз, когда они берут в руки кукол: то ли это репетиция, то ли импровизация, то ли сама жизнь. Сцена превращается в театр, живущий всегда здесь и сейчас — вчера, сегодня и завтра.

Разнообразие кукольного театра: от марионеток до инсталляций

Создатели спектакля демонстрируют богатство и выразительность театра кукол. Для каждой сцены используются разные системы: планшетные и перчаточные куклы, тростевые, марионетки, маски и сложные инсталляции. Даже декорации становятся полноценными персонажами! В сцене «Ромео и Джульетты» драматический эффект усиливается за счет столкновения двух разных кукольных систем. А когда куклы освобождаются от нитей и тростей, они воспаряют в танце любви над сценой.