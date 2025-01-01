Меню
Дверь
Киноафиша Дверь

Спектакль Дверь

18+
Режиссер Александр Савчук
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Спектакль-прочтение «Дверь» театра Lusores в пространстве «Узел»

Театр Lusores представляет спектакль-прочтение по пьесе Алексея Житковского под названием «Дверь». Эта работа выделяется своим уникальным жанром – хроники, который напоминает исторические пьесы Шекспира, где главными героями становятся короли, герцоги и полководцы.

О чем спектакль?

Однако катастрофы истории касаются не только величественных фигур. В «Двери» мы встречаем обитателей хрущёвок и индустриальных городков, таких как продавцы, литераторы, строители и чернорабочие. Каждый из нас – это часть хроники, проживающей свои кризисы, срывы и взлёты на фоне непрерывного хаоса мировой истории.

Спектакль затрагивает важные темы, такие как семейные отношения, старые песни и соседские разборки. Мы увидим, как простая дверь в подъезд, оклеенная объявлениями, может стать символом целого мира.

Режиссура и исполнители

Режиссёром спектакля выступает Александр Савчук, который также сыграет одну из ролей. В паре с ним на сцене появится Ника Савчук. Их взаимодействие обещает быть динамичным и запоминающимся, раскрывая глубину персонажей и их историй.

Приглашаем на спектакль!

Не пропустите возможность стать свидетелем этой увлекательной хроники современной жизни. «Дверь» – это спектакль, который заставит вас задуматься о месте каждого из нас в большой истории.

