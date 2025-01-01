1418 шагов к памяти. Премьера в театре Российской армии

«1418» – это количество шагов, символизирующее 1418 дней Великой Отечественной войны. Новый спектакль «1418 шагов к памяти» предлагает зрителям уникальный опыт, позволяя им на собственном примере ощутить тяготы и лишения, пережитые людьми, оставшимися в тылу и защищающими свою Родину на фронте.

Спустя 80 лет после Победы зрители не только слышат живые свидетельства тех, кто прошел войну, но и встречают по дороге персонажей, чьи рассказы и воспоминания стали основой пьесы. Это свидетельства не только солдат, но и жён, матерей, школьников — тех, чье детство пришло на страшные страницы истории Великой Отечественной войны.

Режиссёрская группа и участники

Режиссёр спектакля — Юлия Шульева. Пластикой и движением занимается главный балетмейстер Ольга Якименко, а музыку создает композитор Ксения Кручински. На сцене вместе с актрисой театра Анной Киреевой выступят студенты Высшего театрального училища им. М.С. Щепкина: Алиса Илларионова, Алина Солдатова, Владимир Каменев, Антон Соломатин, Константин Ширинский, Артур Хасанов, Константин Кирсанов, Иван Кирюхин и Николай Резков.

Маршрут спектакля

Зрители пройдут маршрут от театра Армии через Екатерининский сквер, мимо памятника Воинам, отстоявшим мир и свободу в борьбе с фашизмом, к музею Истории ГУЛАГа и далее в парк на территории Всероссийского музея декоративного искусства. Этот путь не только физический, но и эмоциональный, позволяющий глубже понять историческую память и значение каждого шага.

Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального события, которое соединяет прошлое и настоящее, возвращая нас к важным урокам истории.