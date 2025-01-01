Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Пролетный гусь
Киноафиша Пролетный гусь

Спектакль Пролетный гусь

Рассказы Виктора Астафьева в изложении полутора десятков актеров
Постановка
Нижегородский театр юного зрителя 16+
Продолжительность 2 часа 50 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О спектакле

Спектакль по двум рассказам Виктора Астафьева — «Пролётный гусь» и «Бабушкин праздник»

Тонкий и щемящий спектакль, поставленный режиссёром Мариной Брусникиной, объединяет в себе как радости, так и горести жизни. Он основан на двух рассказах известного писателя Виктора Астафьева — «Пролётный гусь» и «Бабушкин праздник». Это произведение погружает зрителя в мир, где переплетаются одиночество и семейные праздники, жизнь и смерть.

Создатели и награды

В 2004 году создатели спектакля были удостоены Государственной премии Российской Федерации. Это подчеркивает высокое качество и значимость театральной работы, которая до сих пор находит отклик в сердцах зрителей.

Темы и идея

Спектакль исследует глубокие человеческие чувства и переживания. Он является данью уважения памяти Виктора Астафьева, чьи рассказы затрагивают такие важные темы, как семейные узы, отчуждение и радость простых моментов жизни.

Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль и прикоснуться к классической литературе в театральной интерпретации.

Режиссер
Марина Брусникина
Марина Брусникина
В ролях
Кристина Бабушкина
Кристина Бабушкина
Виктор Хориняк
Виктор Хориняк
Янина Колесниченко
Эдуард Чекмазов
Эдуард Чекмазов
Юлия Ковалёва

Купить билет на спектакль Пролетный гусь

Помощь с билетами
В других городах
Февраль
20 февраля пятница
19:00
Нижегородский театр юного зрителя Нижний Новгород, Максима Горького, 145
от 2200 ₽

В ближайшие дни

Новогодние ритмы города
12+
Драма Музыка
Новогодние ритмы города
6 января в 16:00 Творческое объединение «Нетеатр»
от 1000 ₽
Подыскиваю жену, недорого!
16+
Комедия
Подыскиваю жену, недорого!
17 декабря в 19:00 Нижегородский ДК железнодорожников
от 2200 ₽
Митина любовь
16+
Драма
Митина любовь
25 февраля в 19:00 Нижегородский театр юного зрителя
от 2000 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше