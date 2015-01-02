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Бесы
Киноафиша Бесы

Спектакль Бесы

18+
Продолжительность 2 часа 15 минут, 1 антракт
Возраст 18+

О спектакле

Студенческий спектакль по роману «Бесы»

Лаборатория студентов представляет драматическую интерпретацию одного из самых мрачных произведений Достоевского.

Три мужские истории

Режиссер Максим Ракитин сосредоточился на трех ключевых героях:

  • Ваня Шатов — проповедник веры в Бога, в которого он сам до конца не верит, становящийся символом «Иванушки-дурачка» русского народа.
  • Верховенский — революционер, разжигающий страсти и хаос.
  • Ставрогин — человек, не верящий ни во что, живущий на грани отчаяния и разрушения.

Яркие женские образы

Вплетенные в мужские линии, женские роли создают насыщенную палитру характеров. Каждый образ раскрывает внутренние конфликты и трагедии, где любовь, боль и стремление к спасению тесно переплетаются.

Пространство метафоры

Действие спектакля разворачивается в метафизическом пространстве: черный силуэт падающего креста, размывающий границы нищих квартир и богатых залов семьи Ставрогиных. Это не бытовой театр, а внутренний мир героев, их души. Персонажи перемещаются свободно, говорят друг с другом сквозь время и пространство, создавая атмосферу духовной борьбы и отчаяния.

Вопросы веры, революции и гибели

Каждая женская история связана не только с Ставрогиным, но и с Верховенским и Шатовым, которые пытаются спасти окружающих, но удастся ли им? К финалу в живых остается все меньше героев, а трагические судьбы продолжают звучать как неразрешимый вопрос для зрителя.

Режиссер
Максим Ракитин
В ролях
Татьяна Лаптева
Полина Корниенко
Дмитрий Сушков
Владимир Шерстобитов
Андрей Кречетов

Фотографии

Бесы Бесы Бесы Бесы Бесы Бесы Бесы
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