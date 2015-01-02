Студенческий спектакль по роману «Бесы»

Лаборатория студентов представляет драматическую интерпретацию одного из самых мрачных произведений Достоевского.

Три мужские истории

Режиссер Максим Ракитин сосредоточился на трех ключевых героях:

Ваня Шатов — проповедник веры в Бога, в которого он сам до конца не верит, становящийся символом «Иванушки-дурачка» русского народа.

— проповедник веры в Бога, в которого он сам до конца не верит, становящийся символом «Иванушки-дурачка» русского народа. Верховенский — революционер, разжигающий страсти и хаос.

— революционер, разжигающий страсти и хаос. Ставрогин — человек, не верящий ни во что, живущий на грани отчаяния и разрушения.

Яркие женские образы

Вплетенные в мужские линии, женские роли создают насыщенную палитру характеров. Каждый образ раскрывает внутренние конфликты и трагедии, где любовь, боль и стремление к спасению тесно переплетаются.

Пространство метафоры

Действие спектакля разворачивается в метафизическом пространстве: черный силуэт падающего креста, размывающий границы нищих квартир и богатых залов семьи Ставрогиных. Это не бытовой театр, а внутренний мир героев, их души. Персонажи перемещаются свободно, говорят друг с другом сквозь время и пространство, создавая атмосферу духовной борьбы и отчаяния.

Вопросы веры, революции и гибели

Каждая женская история связана не только с Ставрогиным, но и с Верховенским и Шатовым, которые пытаются спасти окружающих, но удастся ли им? К финалу в живых остается все меньше героев, а трагические судьбы продолжают звучать как неразрешимый вопрос для зрителя.