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Гамлет
Билеты от 1100₽
Киноафиша Гамлет

Спектакль Гамлет

Постановка
Ленком Марка Захарова 16+
Возраст 16+
Билеты от 1100₽

О концерте/спектакле

«Гамлет» в постановке Антона Яковлева

Постановка «Гамлет» всегда представляет собой громадную ответственность, ведь необходимо не только объяснить, зачем Театру сегодня этот уникальный материал, но и найти яркую форму, которой не было ранее. Важнейшей задачей является также передача вечных тем шекспировской трагедии.

Современная версия шекспировского шедевра
Режиссёр Антон Яковлев создал свою собственную литературную версию знаменитой пьесы, предложив зрителям острый и парадоксальный взгляд на вопросы войны внутри человека. Возможно ли сочетать в себе поиски Бога и стремление к разрушению?

Вопросы войны и человечества
Может ли человечество сохранить себя в условиях тотальной войны, ненависти и предательства, или оно уже вынесло себе приговор? Эти вопросы становятся основными для нового прочтения трагедии, в которой пространство для размышлений и поисков бесконечно актуально в современном контексте.

 

Режиссер
Антон Яковлев
В ролях
Антон Шагин
Антон Шагин
Виктор Раков
Виктор Раков
Максим Аверин
Максим Аверин
Анна Якунина
Иван Агапов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
14 октября
Ленком Марка Захарова Москва, М.Дмитровка, 6
19:00 от 1100 ₽
23 октября
Ленком Марка Захарова Москва, М.Дмитровка, 6
19:00 от 1100 ₽

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