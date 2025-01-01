Спектакль Сказка о капризном Мышонке

Интерактивный музыкальный спектакль творческой лаборатории «Маленький театр»

Творческая лаборатория «Маленький театр» представляет интерактивный музыкальный спектакль по мотивам стихотворения С. Я. Маршака. Спектакль проводится в уникальном формате Театрального кафе.

Рекомендованный возраст: от 2 лет

Мама-мышка сталкивается с проблемой — как уложить спать капризного мышонка, который никак не хочет засыпать. Маленький непоседа мешает маме, и она решает позвать на помощь заботливых нянечек. Но, как известно, не все те, кто поет сладко, могут быть друзьями.

Мораль сказки

Мораль этой истории очень проста: цените труд любимых мам.