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Сказка о капризном Мышонке
Билеты от 800₽
Киноафиша Сказка о капризном Мышонке

Спектакль Сказка о капризном Мышонке

Постановка
Театр марионеток 0+
Режиссер Илья Понизовкин
Продолжительность 50 минут
Возраст 0+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Интерактивный музыкальный спектакль творческой лаборатории «Маленький театр»

Творческая лаборатория «Маленький театр» представляет интерактивный музыкальный спектакль по мотивам стихотворения С. Я. Маршака. Спектакль проводится в уникальном формате Театрального кафе.

Рекомендованный возраст: от 2 лет

Мама-мышка сталкивается с проблемой — как уложить спать капризного мышонка, который никак не хочет засыпать. Маленький непоседа мешает маме, и она решает позвать на помощь заботливых нянечек. Но, как известно, не все те, кто поет сладко, могут быть друзьями.

Мораль сказки

Мораль этой истории очень проста: цените труд любимых мам.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
6 августа
Театр марионеток Москва, Абельмановская, 17а
12:00 от 800 ₽
23 августа
Театр марионеток Москва, Абельмановская, 17а
10:00 от 1000 ₽
30 августа
Театр марионеток Москва, Абельмановская, 17а
11:00 от 1000 ₽
6 сентября
Театр марионеток Москва, Абельмановская, 17а
13:00 от 1000 ₽
11 сентября
Театр марионеток Москва, Абельмановская, 17а
12:00 от 800 ₽
20 сентября
Театр марионеток Москва, Абельмановская, 17а
10:00 от 1000 ₽
21 сентября
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