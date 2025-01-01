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Повесть о Сонечке
Билеты от 1200₽
Киноафиша Повесть о Сонечке

Спектакль Повесть о Сонечке

Постановка
Театр им. Вахтангова 16+
Продолжительность 3 часа 10 минут, с одним антрактом
Возраст 16+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Спектакль по одноимённой повести Марины Цветаевой

Автобиографическая «Повесть о Сонечке» была написана Мариной Цветаевой в 1937-1939 годах. Основным поводом для её создания стало запоздалое известие о смерти актрисы Софьи Голлидэй (1894-1934), с которой Цветаева особенно близко общалась в период своего увлечения театром.

Из истории создания 

В 1918 году Цветаева встретила актёров Павла Антокольского и Юрия Завадского, которые были частью театральной Студии Евгения Вахтангова (известной как «Мансуровская студия», по названию переулка, где она располагалась). Позже к ним присоединились Владимир Алексеев и Софья Голлидэй, которые также занимались в Студии Вахтангова и во Второй студии МХТ. Эти молодые актёры и их наставники стали основой её круга общения в 1918-1919 годах.

Режиссёр о постановке

Режиссёр Владислав Наставшев отмечает, что «Повесть о Сонечке» представляет собой насыщенный и плотный текст. Общественные потрясения становятся для Цветаевой катализатором её творчества. Энергия обновления, ощущаемая в воздухе, придаёт ей силы, новые темы и язык.

Личное в творчестве Цветаевой

Цветаева, независимо от того, о ком она пишет, как настоящий поэт, всегда говорит о себе. Она примеряет на себя чужие жизни и роли. Её проза, переплетённая с реальностью жизни, полна магии, которая завораживает читателей.

Режиссер
Владислав Наставшев
В ролях
Ксения Трейстер
Ксения Трейстер
Константин Белошапка
Константин Белошапка
Евгения Крегжде

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
17 сентября
Театр им. Вахтангова. Новая сцена и Арт-кафе Москва, Арбат, 24
19:30 от 1200 ₽
21 сентября
Театр им. Вахтангова. Новая сцена и Арт-кафе Москва, Арбат, 24
19:30 от 1200 ₽

Фотографии

Повесть о Сонечке Повесть о Сонечке Повесть о Сонечке Повесть о Сонечке Повесть о Сонечке Повесть о Сонечке Повесть о Сонечке Повесть о Сонечке

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