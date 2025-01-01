Спектакль Повесть о Сонечке

Спектакль по одноимённой повести Марины Цветаевой

Автобиографическая «Повесть о Сонечке» была написана Мариной Цветаевой в 1937-1939 годах. Основным поводом для её создания стало запоздалое известие о смерти актрисы Софьи Голлидэй (1894-1934), с которой Цветаева особенно близко общалась в период своего увлечения театром.

Из истории создания

В 1918 году Цветаева встретила актёров Павла Антокольского и Юрия Завадского, которые были частью театральной Студии Евгения Вахтангова (известной как «Мансуровская студия», по названию переулка, где она располагалась). Позже к ним присоединились Владимир Алексеев и Софья Голлидэй, которые также занимались в Студии Вахтангова и во Второй студии МХТ. Эти молодые актёры и их наставники стали основой её круга общения в 1918-1919 годах.

Режиссёр о постановке

Режиссёр Владислав Наставшев отмечает, что «Повесть о Сонечке» представляет собой насыщенный и плотный текст. Общественные потрясения становятся для Цветаевой катализатором её творчества. Энергия обновления, ощущаемая в воздухе, придаёт ей силы, новые темы и язык.

Личное в творчестве Цветаевой

Цветаева, независимо от того, о ком она пишет, как настоящий поэт, всегда говорит о себе. Она примеряет на себя чужие жизни и роли. Её проза, переплетённая с реальностью жизни, полна магии, которая завораживает читателей.