Спектакль Хитрый ежик

Спектакль-игра для малышей

Приглашаем на спектакль «Хитрый Ёжик» – для самых маленьких

«Хитрый Ёжик» — это увлекательный спектакль-игра, где ум и смекалка маленького Ёжика помогают спасти Гусёнка от коварной Лисы, а задира Заяц учится вежливости.

Волшебный лес на сцене

Яркие декорации – зелёная поляна, усыпанная цветами, и летний лес – приглашают маленьких зрителей вместе с главной героиней девочкой Алёнкой познакомиться с лесными обитателями.

Добрые куклы и захватывающий сюжет

Обаятельные куклы и динамичный сюжет истории спасения Гусёнка увлекут юных зрителей в мир приключений! Юным зрителям особенно понравится спортивный поединок хитроумного Ёжика и чемпиона по бегу – хвастливого Зайца.

Этот добрый и весёлый спектакль ждёт вас!