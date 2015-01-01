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Хитрый ежик
Билеты от 600₽
Киноафиша Хитрый ежик

Спектакль Хитрый ежик

Постановка
Театр кукол им. Образцова 0+
Режиссер Сергей Образцов
Продолжительность 1 час 15 минут, 1 антракт
Возраст 0+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Спектакль-игра для малышей

Приглашаем на спектакль «Хитрый Ёжик» – для самых маленьких

«Хитрый Ёжик» — это увлекательный спектакль-игра, где ум и смекалка маленького Ёжика помогают спасти Гусёнка от коварной Лисы, а задира Заяц учится вежливости.

Волшебный лес на сцене

Яркие декорации – зелёная поляна, усыпанная цветами, и летний лес – приглашают маленьких зрителей вместе с главной героиней девочкой Алёнкой познакомиться с лесными обитателями.

Добрые куклы и захватывающий сюжет

Обаятельные куклы и динамичный сюжет истории спасения Гусёнка увлекут юных зрителей в мир приключений! Юным зрителям особенно понравится спортивный поединок хитроумного Ёжика и чемпиона по бегу – хвастливого Зайца.

Этот добрый и весёлый спектакль ждёт вас!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 августа
Театр кукол им. Образцова Москва, Садовая-Самотечная, 3
11:00 от 600 ₽
11 сентября
Театр кукол им. Образцова Москва, Садовая-Самотечная, 3
16:00 от 600 ₽

Фотографии

Хитрый ежик Хитрый ежик Хитрый ежик

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