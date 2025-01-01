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Плоды просвещения
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Киноафиша Плоды просвещения

Спектакль Плоды просвещения

Масштабное, но деликатное посвящение Петру Фоменко
Постановка
Театр им. Маяковского 16+
Продолжительность 3 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Новая интерпретация классического произведения

Спектакль «Плоды просвещения» Миндаугаса Карбаускиса, посвященный Петру Наумовичу Фоменко, не является реконструкцией прежней постановки, однако в нем можно почувствовать некоторые «цитаты» из оригинала. В этой версии театральной классики сохраняются основные элементы, такие как суматоха московского дома, потоки посетителей и непрерывные разговоры о медиумах и спиритизме, которые поглощают внимание героев. Впервые в этой постановке Миндаугас Карбаускис использует «зеркало сцены» как центральный образ в декорациях, подчеркивая важность самопознания и социальных масок.

Эстетика и символика зеркала
Зеркало, как театральный символ, стало ключевым элементом спектакля. Каждый персонаж, будь то элегантный доктор, лакей или хозяйка дома, взаимодействует с ним в моменты самоосознания и самовосхищения. Художник Сергей Бархин и режиссер Миндаугас Карбаускис воплотили этот образ через тщательное внимание к деталям: с помощью зеркала актеры отражают свои личные переживания, а пространство сцены становится метафорой самопознания.

Наследие Фоменко и новый взгляд Карбаускиса
Спектакль Карбаускиса стал продолжением работы Петра Наумовича, и в нем задействованы все поколения актеров Театра Маяковского. Многие артисты, которые участвовали в оригинальной постановке Фоменко, теперь играют другие роли, например, Игорь Костолевский, который исполнил роль Василия Леонидыча Звездинцева в прежней версии, теперь играет его отца, Леонида Фёдоровича. Кроме того, в спектакле активно участвует молодежь, что придает новой постановке свежий взгляд на классическое произведение.

Социальные и философские темы
Как и в оригинале, в спектакле обсуждаются темы, связанные с общественными и семейными отношениями, а также размышлениями о поиске смысла жизни. Центральной фигурой становится служанка Таня, которая, несмотря на свою скромную роль, оказывается человеком, решающим важнейшие вопросы. Это отражает идеи Толстого о социальной справедливости и переменах в обществе, где даже самые простые люди могут изменить ход событий.

Режиссер
Миндаугас Карбаускис
В ролях
Игорь Костолевский
Игорь Костолевский
Любовь Руденко
Любовь Руденко
Светлана Немоляева
Светлана Немоляева
Павел Пархоменко
Алексей Золотовицкий
Алексей Золотовицкий

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
15 октября
Театр им. Маяковского Москва, Б.Никитская, 19
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

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