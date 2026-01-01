Спектакль Булгаков. Псалмы

Театральный фестиваль «135 лет мастеру: наследие Булгакова»

Приглашаем вас на спектакль, созданный в рамках театрального фестиваля «135 лет мастеру: наследие Булгакова». Пьеса, написанная и поставленная Егоров Сидоровым, предлагает зрителям честный и глубокий разговор о человеческих судьбах и их сложных переплетениях.

Сюжет и содержание

В спектакле зрители встретят забавные и порой нелепые случаи из жизни, размышления о памяти и забвении, выбором и вечном поиске. Даже в тяжелые времена испытаний и абсолютного безверия герои находят силы сохранить в себе Человека. Их истории становятся настоящими псалмами надежды на спасение в период «русского лихолетья».

Формат спектакля

Спектакль многослоен и собран из рассказов таких, как: «Кондуктор и член императорской фамилии», «О пользе алкоголизма», «Я убил», «Залог любви», «Морфий», «Псалом», а также из писем, заметок и дневниковых записей Михаила Афанасьевича Булгакова.

Создатели

Спектакль был создан студентами нескольких курсов Вахтанговской школы. Художественные руководители проекта — профессора А.Л. Дубровская и В.П. Николаенко. Режиссер, автор пьесы и сценограф — Егор Сидоренко. Для создания атмосферы в спектакле используется музыка И.А. Шатрова, а также стихи Павла Германа и Александра Вертинского.

