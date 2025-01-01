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Блажь
Билеты от 2200₽
Киноафиша Блажь

Спектакль Блажь

Постановка
Театр им. Маяковского 18+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 18+
Билеты от 2200₽

О концерте/спектакле

Комедия Александра Островского на сцене Театра Маяковского

Вслед за романом Карела Чапека «Жизнь и творчество композитора Фолтына» (по которому был поставлен спектакль «Маэстро»), режиссер Юрий Иоффе продолжает знакомить зрителей с малоизвестными произведениями классиков мировой литературы.

Блажь: малоизвестная пьеса А. Островского
«Блажь» — пожалуй, наименее знакомая пьеса А. Островского, написанная им в соавторстве с П. Невежиным.

История любви и измена судьбы
Считается, что каждому в жизни выпадает счастье встретить свою любовь. Кто-то встречает ее в юности, кто-то в более зрелом возрасте. Главная героиня комедии, помещица-вдова Серафима Сарытова (заслуженная артистка России Татьяна Аугшкап), признается, что ее молодость прошла без радостей, но все изменилось после одной встречи.

Тема власти и чувств
Виновник этих изменений, Степан Баркалов (Всеволод Макаров), служит управляющим и фактически властвует в имении, влюбленной в него помещицы. Комедия о том, как чувства, а также страх потерять только что обретенное счастье, часто преобладают над здравым смыслом.

Перипетии в камерном пространстве
Зрители смогут наблюдать за всеми перипетиями лихо закрученного сюжета, сидя по периметру камерного пространства Малой сцены Театра Маяковского.

Режиссер
Юрий Иоффе
В ролях
Татьяна Аугшкап
Анастасия Мишина
Анастасия Дьячук
Дарья Хорошилова
Елена Мольченко

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
29 августа
Театр им. Маяковского Москва, Б.Никитская, 19
19:00 от 2200 ₽
2 октября
Театр им. Маяковского Москва, Б.Никитская, 19
19:00 от 2200 ₽
20 октября
Театр им. Маяковского Москва, Б.Никитская, 19
19:00 от 2200 ₽

Фотографии

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