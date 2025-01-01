Спектакль Блажь

Комедия Александра Островского на сцене Театра Маяковского

Вслед за романом Карела Чапека «Жизнь и творчество композитора Фолтына» (по которому был поставлен спектакль «Маэстро»), режиссер Юрий Иоффе продолжает знакомить зрителей с малоизвестными произведениями классиков мировой литературы.

Блажь: малоизвестная пьеса А. Островского

«Блажь» — пожалуй, наименее знакомая пьеса А. Островского, написанная им в соавторстве с П. Невежиным.

История любви и измена судьбы

Считается, что каждому в жизни выпадает счастье встретить свою любовь. Кто-то встречает ее в юности, кто-то в более зрелом возрасте. Главная героиня комедии, помещица-вдова Серафима Сарытова (заслуженная артистка России Татьяна Аугшкап), признается, что ее молодость прошла без радостей, но все изменилось после одной встречи.

Тема власти и чувств

Виновник этих изменений, Степан Баркалов (Всеволод Макаров), служит управляющим и фактически властвует в имении, влюбленной в него помещицы. Комедия о том, как чувства, а также страх потерять только что обретенное счастье, часто преобладают над здравым смыслом.

Перипетии в камерном пространстве

Зрители смогут наблюдать за всеми перипетиями лихо закрученного сюжета, сидя по периметру камерного пространства Малой сцены Театра Маяковского.