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Денискины рассказы
Билеты от 800₽
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Спектакль Денискины рассказы

6+
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 6+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Спектакль для всей семьи по легендарному сборнику рассказов Виктора Драгунского «Денискины рассказы»

«Денискины рассказы» — легендарный сборник рассказов Виктора Драгунского, знакомый каждому советскому школьнику. Эта настольная книга шалостей и приключений стала настоящим хитом для нескольких поколений детей. Спектакль, основанный на этих увлекательных историях, обещает подарить полтора часа здорового смеха и радости как детям, так и их родителям.

Спектакль для всей семьи

Постановка наполнена комическими моментами и яркими приключениями, создающими настоящую атмосферу детства. Артисты стараются передать дух времени, когда все казалось возможным, а мечты сбывались. «Денискины рассказы» — это антология забав и экспериментов, которые способен придумать только пытливый детский ум.

Поучительные уроки

Спектакль не только развлекает, но и учит юного зрителя важным жизненным урокам. На примере Дениски и его друзей малыши смогут понять, какой опасной бывает ложь, как важно дорожить дружбой и быть добрым и ответственным. Взрослые зрители, в свою очередь, смогут перенестись в свое детство и вспомнить все самое лучшее из советского времени: доброжелательную атмосферу и особую нравственность простых людей.

Не пропустите!

Приходите на «Денискины рассказы», чтобы вместе с детьми погрузиться в мир приключений и научиться чему-то новому. Этот спектакль станет отличным поводом для семейного отдыха и общения.

Режиссер
Владимир Жарков
В ролях
Иван Исьянов
Роман Хардиков
Дмитрий Косенкин
Елена Валевская
Анна Пыченкова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
21 сентября
ЦДКЖ Москва, Комсомольская пл., 4
12:00 от 800 ₽

Фотографии

Денискины рассказы Денискины рассказы Денискины рассказы Денискины рассказы Денискины рассказы

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