Спектакль Спроси свое сердце

Приключения в заброшенной земле Змей Химу

Велика наша земля, протянувшаяся на тысячи миль. На одном конце светит солнце круглый год, на другом — зима суровая, и деревья растут маленькие, как трава под ногами. Но несмотря на все испытания, здесь живут смелые и отважные люди. Они занимаются промыслом рыбы и охотой на зверей, и это их земля — Аинки, Лочи-Володьши и ватаги казаков.

Суровая реальность

Край этот полон опасностей: на каждом шагу подстерегают ямы и ловушки, а цветы Симбир усыпляют своим ароматом. Здесь обитают птицы Кори с железными перьями и тигр Амба. Человеку и зверю необходимо научиться договариваться, но не всегда это удается. Есть и такие, кто жаден и глуп — они не понимают мудрости природы.

Герои и испытания

Однако, когда на их землю нападает Змей Химу, губящий все живое на своем пути, все объединяются. В этом спектакле вы встретите девочку Аинку, которая ищет своего отца Намеку, и отца Володьши, который стремится вернуться домой. Смогут ли они справиться с опасностями? Узнаете, если придете на спектакль!

Для кого этот спектакль?

«Змей Химу» — это волшебное путешествие, полное приключений, которое будет интересно как детям, так и взрослым. Мы ждем всех, кто любит захватывающие истории и магию театра. Не пропустите возможность стать частью этого удивительного мира!