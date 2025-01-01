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Спроси свое сердце
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Спектакль Спроси свое сердце

Постановка
Историко-этнографический театр 6+
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 6+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Приключения в заброшенной земле Змей Химу

Велика наша земля, протянувшаяся на тысячи миль. На одном конце светит солнце круглый год, на другом — зима суровая, и деревья растут маленькие, как трава под ногами. Но несмотря на все испытания, здесь живут смелые и отважные люди. Они занимаются промыслом рыбы и охотой на зверей, и это их земля — Аинки, Лочи-Володьши и ватаги казаков.

Суровая реальность

Край этот полон опасностей: на каждом шагу подстерегают ямы и ловушки, а цветы Симбир усыпляют своим ароматом. Здесь обитают птицы Кори с железными перьями и тигр Амба. Человеку и зверю необходимо научиться договариваться, но не всегда это удается. Есть и такие, кто жаден и глуп — они не понимают мудрости природы.

Герои и испытания

Однако, когда на их землю нападает Змей Химу, губящий все живое на своем пути, все объединяются. В этом спектакле вы встретите девочку Аинку, которая ищет своего отца Намеку, и отца Володьши, который стремится вернуться домой. Смогут ли они справиться с опасностями? Узнаете, если придете на спектакль!

Для кого этот спектакль?

«Змей Химу» — это волшебное путешествие, полное приключений, которое будет интересно как детям, так и взрослым. Мы ждем всех, кто любит захватывающие истории и магию театра. Не пропустите возможность стать частью этого удивительного мира!

Режиссер
Михаил Мизюков
В ролях
Павел Ештокин
Екатерина Фураева
Александр Пантелеев
Дмитрий Колыго

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
5 октября
Историко-этнографический театр Москва, Рудневой, 3
12:00 от 500 ₽

В ближайшие дни

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18 сентября в 12:00 Театр им. Булгакова
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