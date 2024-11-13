Юбилей спектакля «Love Letters» с Гошей Куценко и Екатериной Климовой

Постановка Театра Ателье существует уже семь лет, и артисты признаются, что каждое выступление — это глубокое погружение в жизнь их героев. Пьеса Дайнюса Казлаускаса рассказывает историю любви, воплощённую в письмах, которые герои пишут друг другу всю жизнь.

Куценко отмечает, что работа над спектаклем заставляет его задуматься о жизни и собственных переживаниях. Он называет эту постановку «исповедальным зеркалом», которое возвращает к подлинным чувствам и поднимает вопросы о времени и упущенных возможностях. Климова признается, что Куценко стал для неё совершенно новым актёром — чутким и открытым, таким, каким его не видели раньше.

Продюсер спектакля Эльшан Мамедов вспоминает, как на репетициях Куценко сомневался в минималистичной форме спектакля, но публика, приходящая на каждый показ, оказывается глубоко погружена в драму героев. Спектакль проходит дважды в месяц, неизменно собирая аншлаги.