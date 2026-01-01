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Дядя Ваня
Киноафиша Дядя Ваня

Спектакль Дядя Ваня

Постановка
Вне... театр 16+
Продолжительность 2 часа 10 минут
Возраст 16+

О спектакле

Пьеса Чехова в режиссерской интерпретации Григория Южакова

Классическое произведение великого писателя А. П. Чехова, которое ставится бесконечное количество раз, теперь предстанет в новом свете в стенах «Боярских палат». Уникальная атмосфера старинного здания 17 века диктует замысел режиссера Григория Южакова, создавая особое пространство для семейной драмы.

Вечный ремонт и семья
Режиссёрский замысел предельно прост — «Вечный ремонт», который знаком каждому из нас. В старинной усадьбе Войницких, с её 26 комнатами, сочетание «ремонтной поэзии» сливает красивые люстры, книги и бюсты Софокла и Апполона с цементом, кирпичами и досками. Это создает контрастную и многозначную картину семейных проблем, которые простое обновление дома не решит.

Семейный конфликт и любовь
Профессор Серебряков, когда-то успешный и богатый, теперь живет со своей молодой женой в деревне, среди родственников, в доме, где он привык отдыхать летом, но никак не жить постоянно. Семейный диалог, наполненный искренними и болезненными монологами, исследует важнейшие вопросы: как быть, когда у каждого своя правда, и что делать, когда в жизни появляются новые чувства — влюбленность или, может, даже глубокая любовь?

Режиссер-постановщик: Григорий Южаков

Режиссер
Григорий Южаков
В ролях
Георгий Назаренко
Елена Силина
Денис Аврамов
Светлана Головина
Полина Галкина
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